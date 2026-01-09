La Arena Guadalajara, es un novedoso recinto de espectáculos con capacidad de hasta 20 mil personas.Este foro multifuncional abrió sus puertas en octubre del año pasado, para su inauguración se llevó a cabo un concierto de la emblemática banda Maroon 5, el cual fue un momento clave para convocar a la comunidad tapatía, quienes tuvieron que esperar durante meses la apertura de este recinto.Para iniciar con toda la actitud este año nuevo 2026 su escenario central, contará con una serie de conciertos de destacados artistas de talla nacional e internacional, a continuación te informaremos sobre los eventos que ya se encuentran confirmados. Este recinto se encuentra en el Periférico Norte, Ricardo Flores Magón Oriente #401, en la colonia El Verde (cerca del Planetario y el Zoológico), en Guadalajara, Jalisco, siendo un recinto moderno para eventos masivos, fácilmente accesible en transporte público por las rutas del Macrobús y en automóvil por las principales avenidas. ¿Cómo llegar en transporte público?Este foro musical se encuentra muy cerca de la estación del Macrobús - Independencia Norte, además de conectar con las siguientes rutas alimentadoras: C01, C02 y C03.¿Cómo llegar en automóvil?La Arena fue construida en una zona estratégica, esto la vuelve accesible para todo aquel que quiera asistir, si cuentas con automóvil particular te recomendamos llegar desde el centro de Guadalajara y Zapopan, cerca de la Calzada Independencia. De acuerdo con el sitio web del foro, la programación de la Arena Guadalajara para este mes es la siguiente:La Única e Internacional Sonora Santanera Chelo "El adiós de una grande"Si te encuentras interesado en alguno de los conciertos mencionados anteriormente, puedes acceder a la boletera oficial dando click AQUÍ. CT