La Arena Guadalajara, es un novedoso recinto de espectáculos con capacidad de hasta 20 mil personas.

Este foro multifuncional abrió sus puertas en octubre del año pasado, para su inauguración se llevó a cabo un concierto de la emblemática banda Maroon 5, el cual fue un momento clave para convocar a la comunidad tapatía, quienes tuvieron que esperar durante meses la apertura de este recinto.

Para iniciar con toda la actitud este año nuevo 2026 su escenario central, contará con una serie de conciertos de destacados artistas de talla nacional e internacional, a continuación te informaremos sobre los eventos que ya se encuentran confirmados.

¿Dónde se encuentra ubicada la Arena Guadalajara?

Este recinto se encuentra en el Periférico Norte, Ricardo Flores Magón Oriente #401, en la colonia El Verde (cerca del Planetario y el Zoológico), en Guadalajara, Jalisco, siendo un recinto moderno para eventos masivos, fácilmente accesible en transporte público por las rutas del Macrobús y en automóvil por las principales avenidas.

¿Cómo llegar en transporte público?

Este foro musical se encuentra muy cerca de la estación del Macrobús - Independencia Norte, además de conectar con las siguientes rutas alimentadoras: C01, C02 y C03.

¿Cómo llegar en automóvil?

La Arena fue construida en una zona estratégica, esto la vuelve accesible para todo aquel que quiera asistir, si cuentas con automóvil particular te recomendamos llegar desde el centro de Guadalajara y Zapopan, cerca de la Calzada Independencia.

¿Quiénes se presentarán en enero 2026 en la Arena Guadalajara?

De acuerdo con el sitio web del foro, la programación de la Arena Guadalajara para este mes es la siguiente:

La Única e Internacional Sonora Santanera

Los precios para este evento oscilan entre 440 y dos mil 322 pesos.

Día: 30 de enero de 2026.

Horario: 21:00 horas.

Chelo "El adiós de una grande"

Los precios para este evento oscilan entre 565 y cuatro mil 14 pesos.

Día: 31 de enero de 2026.

Horario: 20:30 horas.

Si te encuentras interesado en alguno de los conciertos mencionados anteriormente, puedes acceder a la boletera oficial dando click AQUÍ.

