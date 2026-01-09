La suerte acompaña a Aries en el terreno sentimental, donde se favorecen los encuentros sinceros y las reconciliaciones. En el aspecto económico, pueden surgir propuestas o pagos pendientes que comienzan a destrabarse, lo que genera mayor estabilidad.Para Tauro, el día trae armonía en las relaciones afectivas y la posibilidad de consolidar proyectos en pareja. En el plano financiero, es un momento propicio para organizar gastos y recibir noticias positivas relacionadas con ingresos o mejoras laborales.Leo se perfila como uno de los signos con mayor magnetismo hoy. En el amor, su carisma atrae atención y fortalece la conexión con personas importantes. En el dinero, se abren oportunidades para avanzar en negociaciones, acuerdos o proyectos que pueden rendir frutos a corto plazo.La balanza se inclina a favor de Libra en cuestiones del corazón, con un ambiente ideal para el diálogo, la comprensión y los compromisos. En lo económico, el apoyo de terceros o el trabajo en equipo puede traducirse en beneficios concretos.Sagitario cuenta con una energía positiva que impulsa tanto el romance como la abundancia. En el amor, se favorecen los momentos espontáneos y las decisiones compartidas. En el dinero, es un buen día para visualizar metas a largo plazo y dar pasos firmes hacia nuevas oportunidades.Mhoni Vidente señala que, aunque estos signos cuentan con una influencia astral favorable este viernes, la clave estará en actuar con confianza, claridad y responsabilidad, aprovechando las señales que se presenten tanto en el amor como en las finanzas. Para el resto del zodiaco, el día también ofrece aprendizajes y momentos de reflexión que pueden abrir el camino a futuras oportunidades.Con información de Mhoni VidenteBB