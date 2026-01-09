Miembro del llamado Club de los 27 y protagonista de una vida marcada por contrastes entre la gloria artística y el infierno personal, la cantante británica Amy Winehouse dejó este plano hace casi 15 años; sin embargo, su música permanece viva y continúa retumbando con fuerza entre amantes del soul, blues, rock y R&B alrededor del mundo.

Con una voz profunda, desgarradora y honesta, Winehouse redefinió el sonido contemporáneo al fusionar lo clásico con lo moderno, dejando un catálogo musical breve pero contundente que hoy es considerado de culto. Álbumes como Frank y, especialmente, Back to Black, no sólo la consagraron como una de las artistas más influyentes de su generación, sino que también marcaron a toda una industria que volvió la mirada hacia las raíces del soul.

Por ello, la agrupación original que la acompañó en su camino musical ha decidido mantener vivo su legado sobre los escenarios. The Amy Winehouse Band continúa presentándose en vivo y llegará a México el próximo 20 de marzo, ofreciendo un concierto que promete ser profundamente emotivo en el centro de espectáculos La Maraka, en la Ciudad de México.

“La banda llegará para ofrecer un concierto encabezado por los músicos originales que acompañaron a Amy Winehouse durante los años más intensos y creativos de su carrera”, explicó la promotora del evento a medios de comunicación. Más que un simple espectáculo, se trata de un homenaje respetuoso que busca revivir la esencia, la energía y el sentimiento que caracterizaban a la cantante británica sobre el escenario.

Durante la velada, el público podrá reencontrarse con temas emblemáticos como “Rehab”, “Back to Black”, “Love Is a Losing Game” y “You Know I’m No Good”, interpretados con arreglos fieles a los originales, evocando la intensidad emocional que Amy imprimía en cada nota.

A casi 15 años de su partida, Amy Winehouse sigue siendo una figura irrepetible. Su voz, su estilo y su honestidad artística continúan inspirando a nuevas generaciones, demostrando que, aunque su vida fue breve, su legado es eterno.

CT