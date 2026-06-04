Así puedes crear tu propia estampa del álbum Panini y paso a paso

Los aficionados al futbol ahora tienen la oportunidad de verse como una auténtica figura mundialista. A través de la experiencia digital "Panini Stickers Builder", los usuarios pueden crear una estampa personalizada inspirada en el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y compartirla en redes sociales.

La iniciativa, lanzada por Panini, busca acercar a los aficionados a la experiencia de formar parte de la colección oficial mediante una tarjeta digital personalizada que puede diseñarse con diferentes fondos inspirados en las selecciones participantes. Si quieres crear tu propia estampa, estos son los pasos que debes seguir.

Paso a paso para crear tu sticker personalizado

El primer paso consiste en ingresar al sitio oficial de la experiencia y completar el registro. Durante este proceso se solicitarán algunos datos básicos, entre ellos nombre, apellido, fecha de nacimiento y correo electrónico. La dinámica está dirigida a personas mayores de 18 años que residan en los países donde la promoción se encuentra disponible.

Entra al sitio oficial: https://www.coca-cola.com/mx/es/offerings/copa-mundial-de-la-fifa-2026

Una vez concluido el registro, el sistema generará un código único para el usuario, este código podrá utilizarse posteriormente dentro de la aplicación oficial de Panini para obtener recompensas relacionadas con el álbum digital.

Después del registro, los participantes podrán comenzar a diseñar su propia estampa personalizada seleccionando una fotografía y el fondo de su preferencia.

Elige entre 48 diseños inspirados en selecciones nacionales

Uno de los principales atractivos de la experiencia es que permite elegir entre 48 fondos distintos, cada uno inspirado en una de las selecciones participantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. De esta manera, los usuarios pueden personalizar su tarjeta con los colores y elementos gráficos del equipo que apoyan.

Es importante tomar en cuenta que la plataforma almacena una sola tarjeta activa por usuario. Si se crea una nueva estampa, esta reemplazará automáticamente la versión anterior guardada en el sistema.

Una vez finalizado el diseño, la tarjeta podrá descargarse en formato digital o compartirse directamente a través de redes sociales.

¿Qué premios y beneficios ofrece la experiencia?

Además de crear una estampa personalizada, los participantes reciben un código único que puede canjearse dentro de la aplicación de Panini.

Este beneficio permite desbloquear un paquete de stickers para el álbum digital, incluyendo un Starter Sticker Pack Premium, dependiendo de las condiciones de la promoción. La experiencia no requiere realizar compras ni adquirir productos físicos. El único requisito es completar el registro y seguir el proceso indicado en la plataforma.

Cómo encontrar los puntos de canje

Para quienes deseen conocer los centros de intercambio relacionados con la promoción, la plataforma cuenta con una herramienta de localización.

El procedimiento consiste en seleccionar la tarjeta creada, indicar la ubicación y consultar el mapa disponible para identificar los puntos de canje cercanos, así como las fechas y horarios de atención. Panini recomienda verificar la información directamente dentro de la plataforma oficial, ya que algunos servicios externos de mapas podrían mostrar ubicaciones inexactas.

La experiencia "Panini Stickers Builder" estará disponible hasta el 9 de junio de 2026 o hasta agotar existencias, por lo que los aficionados interesados en convertirse en parte del álbum mundialista todavía tienen unos días para diseñar su propia estampa y compartirla con amigos y familiares.

TG