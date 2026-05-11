La gestión de la educación pública en México atraviesa un momento de tensión tras el reciente anuncio realizado por el secretario de Educación, Mario Delgado.

A través de la red social X (antes Twitter), el funcionario compartió los ajustes al calendario escolar para el ciclo actual, los cuales otorgan a los estudiantes de nivel básico un periodo de asueto de aproximadamente tres meses.

Según la información oficial, esta medida responde a la logística necesaria por la proximidad del evento mundialista y condiciones climáticas adversas, reduciendo de manera efectiva cinco semanas de clases presenciales y sustituyéndolas por apenas dos semanas de regularización antes del inicio del nuevo ciclo en septiembre.

La decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) provocó una reacción inmediata en figuras de la esfera pública, destacando el posicionamiento de la comediante e influencer Sofía Niño de Rivera.

Esto dijo Sofía Niño de Rivera

Mediante sus plataformas digitales, la creadora de contenido cuestionó la prioridad del Estado al privilegiar un evento deportivo sobre la formación académica de la infancia mexicana. De acuerdo con las declaraciones de la comediante, esta medida representa una falta de respeto al desarrollo intelectual, señalando que (en palabras de la propia Niño de Rivera) "decidió que va a recortar cinco semanas el ciclo escolar porque viene el mundial; o sea, para que los señores jueguen fútbol y ganen mucho dinero, que los niños no estudien".

El reclamo de la también madre de familia se extiende hacia la deficiencia en la planeación urbana y de transporte. Según la visión compartida en su video, el gobierno opta por retirar a los estudiantes de las aulas en lugar de garantizar una infraestructura que permita la convivencia de grandes eventos con la vida escolar cotidiana. "Lo mismo que están haciendo con el aeropuerto lo quieren hacer con la educación, que es tapar los hoyos, medio barrer el polvo y meterlo debajo del tapete", sentenció Niño de Rivera, quien atribuye estas decisiones a una supuesta falta de formación en quienes lideran las instituciones educativas del país.

Las madres de familia también se verán afectadas

El debate escaló rápidamente al analizarse las repercusiones que este vacío académico genera en la dinámica familiar, especialmente para las mujeres. La comediante subrayó que una suspensión de labores educativas de tal magnitud afecta de manera desproporcionada a las madres en un contexto de "papás ausentes", donde el cuidado de los menores recae mayoritariamente en ellas.

Esta preocupación es respaldada por estudios de organismos especializados como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la cual sostiene en sus informes técnicos sobre políticas educativas, que la pérdida de tiempo de instrucción presencial amplía las brechas de desigualdad y afecta la inserción laboral femenina.

Finalmente, el punto más álgido del reclamo se centró en la relación entre el nivel educativo y el control político. Según la postura de la influencer, que resuena con miles de usuarios en redes sociales, la implementación de un sistema escolar debilitado responde a una estrategia de control social: "un pueblo mal educado es un pueblo fácil de gobernar".

Ante la presión ciudadana, la presidencia sugirió que la medida podría considerarse una propuesta en revisión; sin embargo, el descontento de los padres de familia persiste, fundamentado en la premisa de que la educación mediocre es el mecanismo principal para evitar que la ciudadanía cuestione las decisiones del poder ejecutivo.

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