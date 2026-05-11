"La música implica una responsabilidad": Junior H reflexiona sobre su influencia en jóvenes

Este lunes en la conferencia de prensa matutina de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, el Gobierno de México lanzó la segunda edición de “México canta”, un concurso binacional para jóvenes de México y Estados Unidos que este año estará enfocado en el regional mexicano y sus fusiones; durante la presentación de la iniciativa se contó con la participación de los cantantes Majo Aguilar y Junior H.

Junior H habla de su responsabilidad como artista

Junior H, uno de los mayores exponentes del regional mexicano, aseguró que dicho género representa al país en todo el mundo, por ello considero un gran orgullo participar en el anunció del concurso; relató que comenzó su carrera a los 15 años, por eso, hoy, a sus 25, comprende la responsabilidad de su influencia en las nuevas generaciones.

Ante eso, el cantante reconoció que algunas de las letras de sus primeras canciones no transmitían un mensaje positivo, que ahora busca reflejar.

“En mis inicios, algunas de las historias que contaba en mis canciones no sumaban al mensaje positivo que reflejan mis actuales composiciones, porque fui creciendo y entendí que la música, además de ser una forma de expresión, también implica una responsabilidad cuando te escuchan millones de personas alrededor del mundo” , explicó Junior H.

Lo anterior, debido a que en sus inicios, Junior H, lanzó algunas canciones que hacen apología a la violencia, incluso el año pasado fue multado por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco tras cantar un sencillo con letras sobre dichos temas en uno de sus conciertos en Zapopan.

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Por ello, Junior H, habló de la importancia de reconocer que sus narrativas en sus canciones sí influyen en los jóvenes: “Cuando te conviertes en referente para muchas y muchos, entiendes que lo que dices sí influye en cómo se sienten, cómo sueñan y, lo más importante, cómo construyen su futuro”.

Antonio Herrera Pérez, (su nombre real) decidió evolucionar como artista y cambiar el enfoque de sus canciones: “Decidí evolucionar como artista y tomar una ruta en mi crecimiento como persona con proyectos como ‘Sad Boyz’, que representa una conexión con mi generación desde las emociones y las experiencias reales que vivimos día a día.

Porque la cultura de paz no significa dejar de contar nuestra realidad; significa encontrar nuevas formas de expresarla”.

Junior H tendrá una gira por México para 2027, bajo el nombre de “México en Lágrimas Sad Boyz Tour”, el cual incluirá presentaciones en Ciudad de México, Morelia, Querétaro, Puebla, Torreón, Guadalajara, Tijuana y Monterrey, donde promete reunir a miles de fans con un espectáculo cargado de nostalgia, emociones y sus mayores éxitos.

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