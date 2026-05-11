Dua Lipa levanta demanda contra Samsung por 15 MDD; esta es la razón

La estrella del pop de origen británico, Dua Lipa, demandó a Samsung Electronics por 15 millones de dólares por supuestamente utilizar su imagen sin autorización en cajas de televisores que la firma comercializa desde el año pasado, según medios estadounidenses.

En la demanda presentada —según reportó el domingo la revista estadounidense Variety ante un tribunal de California, Estados Unidos—, la artista acusa al fabricante surcoreano de haber utilizado su rostro en los empaques de cartón de televisores sin permiso ni compensación. Al respecto, este lunes Samsung afirmó a los medios que no puede comentar sobre litigios en curso.

Según la demanda, interpuesta el 8 de mayo, la cantante pidió a Samsung que dejara de usar la imagen cuando tuvo conocimiento de su aparición en las cajas, pero la compañía rechazó la solicitud con una actitud «indiferente y desdeñosa» , informó Variety.

La demanda sostiene que Samsung obtuvo beneficios al crear la apariencia de que la cantante avalaba o promocionaba sus televisores, algo que ella no autorizó, y afirma que la artista es propietaria de los derechos de autor de la fotografía empleada, tomada en un festival estadounidense en 2024.

La demanda también cita comentarios publicados en la red social X por usuarios que sugerían que la imagen de la artista en la caja podía influir en su compra.

Cabe destacar que Dua Lipa es una de las principales figuras del pop global, con unos 65.6 millones de oyentes mensuales en Spotify, además de tres premios Grammy en su carrera. La artista ha colaborado con firmas de lujo y como Yves Saint Laurent Beauty, Porsche y Chanel.

Además de Dua Lipa, una actriz habría demandado a Disney por razones similares

Este litigio se suma a una creciente ola de demandas en la industria del entretenimiento por la explotación no autorizada de la identidad y la imagen de las celebridades . Un caso paralelo reciente es el de la actriz indígena peruano-estadounidense Q'orianka Kilcher, quien el 8 de mayo de 2026 presentó una demanda contra el director James Cameron y The Walt Disney Company.

Kilcher alega que sus rasgos faciales fueron extraídos sin su consentimiento de una fotografía para diseñar al personaje principal Neytiri en la taquillera franquicia de “Avatar”, abriendo un debate crucial sobre los límites éticos y legales en el uso de la imagen en producciones comerciales de alcance masivo.

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AO

