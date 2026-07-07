Ernesto Laguardia ingresa a LCDFM 4; conoce su trayectoria y escándalos

La llegada de Ernesto Laguardia a La Casa de los Famosos México 4 no solo suma a una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana, también revive los momentos más comentados de su carrera, sus romances y las polémicas que han marcado más de 40 años frente a las cámaras.

El nombre de Ernesto Laguardia fue confirmado oficialmente como participante de La Casa de los Famosos México 4 este lunes 6 de julio de 2026. El anuncio se realizó de manera simultánea en las redes sociales del reality y durante las transmisiones de ViX, Canal 5, Las Estrellas y Canal 9, generando expectativa entre los seguidores del programa.

Con su incorporación al reality, el actor llevará al encierro una trayectoria de más de cuatro décadas en la televisión mexicana, además de una historia personal que ha estado acompañada por éxitos, romances, controversias y momentos que marcaron su carrera.

De galán de telenovelas a habitante de La Casa de los Famosos México

Originario de la Ciudad de México, Ernesto Laguardia nació el 5 de octubre de 1959 y se consolidó como uno de los rostros más populares de Televisa gracias a su participación en la telenovela Quinceañera, estrenada en 1987.

En aquella producción compartió créditos con Adela Noriega y Thalía, interpretando al personaje de Pancho, papel que impulsó su carrera y lo convirtió en uno de los galanes más reconocidos de la televisión. Con el paso de los años amplió su trayectoria con producciones como Alondra, Desencuentro, Amor real y Corona de lágrimas, títulos que fortalecieron su presencia en el género de las telenovelas.

Además de su faceta como actor, también incursionó como conductor del programa matutino Hoy, aunque su salida estuvo rodeada de controversia debido a diferencias con la producción, situación que él mismo describió posteriormente como "una injusticia". Actualmente combina su trabajo artístico con actividades empresariales y mantiene una comunidad de más de 491 mil seguidores en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida cotidiana y su gusto por la poesía.

INSTAGRAM/@ernestolaguardiaoficial

Los romances y la vida familiar que han acompañado su carrera

La vida sentimental de Ernesto Laguardia también ha sido tema de conversación desde los primeros años de su carrera artística. Entre las relaciones más conocidas figura su matrimonio con la modelo Cynthia Yedid, antes de iniciar una nueva etapa junto a Patricia Rodríguez, con quien contrajo matrimonio en mayo de 2007.

Juntos son padres de Bárbara, Santiago y Emiliano, una familia que el actor suele mantener alejada de los reflectores, aunque en distintas entrevistas ha compartido algunos aspectos de su vida personal. Uno de los temas que ha generado comentarios es la diferencia de edad entre ambos, ya que Laguardia es 27 años mayor que su esposa.

Durante la época de Quinceañera, también surgieron rumores sobre una supuesta cercanía sentimental con Adela Noriega, aunque ninguno de los dos confirmó dichas versiones y siempre manejaron el tema con discreción.

De igual forma, en distintos momentos fue relacionado con otras compañeras de trabajo, entre ellas Lucero, con quien compartió créditos en Los parientes pobres. Sin embargo, ambos aclararon públicamente que entre ellos solo existió una relación profesional.

En años recientes, Ernesto Laguardia ha mantenido una imagen estable en el ámbito familiar y no se han reportado escándalos públicos relacionados con infidelidades o separaciones. Incluso reveló que él y su esposa llegaron a considerar la posibilidad de buscar un cuarto hijo.

Las polémicas que marcaron su trayectoria

Aunque su carrera ha estado caracterizada por numerosos éxitos, Ernesto Laguardia también ha protagonizado algunos episodios que generaron conversación en medios y redes sociales. Uno de los más recordados fue su salida del programa Hoy, situación que provocó diversas especulaciones. El actor aseguró que la decisión fue complicada, aunque aclaró que nunca existieron conflictos con sus compañeros de conducción.

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Otro momento ampliamente comentado ocurrió en 2025, cuando denunció públicamente el servicio de emergencias de la Ciudad de México después de sufrir un accidente automovilístico junto con su familia. A través de redes sociales relató que esperó más de nueve horas la llegada de una patrulla, situación que abrió el debate sobre la atención de los servicios públicos.

Dentro de los foros de grabación también trascendieron versiones sobre una relación distante con el actor Sebastián Ligarde durante las grabaciones de Quinceañera. El propio Ligarde declaró que la rivalidad entre ambos personajes también se reflejaba detrás de cámaras.

En el plano físico, Laguardia sufrió una lesión de rodilla durante las grabaciones de La antorcha encendida, mientras interpretaba a Ignacio Allende. Aunque fue hospitalizado, decidió regresar al set al día siguiente para no perder el personaje, lesión que le dejó una secuela permanente.

Lo que puede aportar Ernesto Laguardia al reality

La participación del actor genera expectativa porque llega con una imagen construida durante más de cuatro décadas en la televisión mexicana. A diferencia de otros participantes conocidos por la polémica constante, Laguardia ha mantenido un perfil asociado al profesionalismo, lo que podría convertirlo en uno de los habitantes más observados por la audiencia.

La convivencia las 24 horas pondrá a prueba su capacidad para enfrentar conflictos, formar alianzas y mostrar aspectos poco conocidos de su personalidad frente a millones de espectadores.

Con una carrera consolidada, una historia marcada por éxitos televisivos y algunas controversias que aún son recordadas por el público, Ernesto Laguardia inicia una nueva etapa como integrante de La Casa de los Famosos México 4. Su paso por el reality permitirá conocer una faceta distinta del actor y pondrá a prueba la imagen de profesionalismo que ha construido durante más de cuatro décadas en la industria del entretenimiento.

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BB