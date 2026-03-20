Muerte de Chuck Norris: Esto debes saber del Chun Kuk Do, el arte marcial creada por el actor

El actor estadounidense Chuck Norris, reconocido en el cine de acción y televisión, murió a los 86 años tras ser hospitalizado de emergencia en Hawái.

“Con gran pesar nuestra familia comparte el abrupto fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Nos gustaría mantener las circunstancias en privado, pero sepan que murió rodeado de su familia y partió en paz”, declaró la familia en un comunicado.

“Para el mundo era un artista marcial, actor y un símbolo de fortaleza. Para nosotros fue un esposo devoto, un padre y un abuelo amoroso. El corazón de la familia” recordaron dentro del comunicado.

¿Qué es el Chun Kuk Do?

Aunque muchos no lo sepan Chuck Norris fue más allá y creó su propio arte marcial, lo cuál hace aún más grande y más difícil de dimensionar la leyenda que fue.

Con sus conocimientos previos en karate y artes marciales, tenía los elementos para crear un nuevo formato de combinaciones de combate, y entonces lo hizo.

Eso es el Chun Kuk Do, una diversa mezcla de artes basada en el Tang Soo Do coreano y que incorpora técnicas de taekwondo, karate, judo, jiu-jitsu y Muay Thai. Esta arte marcial fue primeramente propuesta como una defensa personal por Chuck Norris que además pudiera promover combate cuerpo a cuerpo en competencias profesionales.

Esta manera nació para inmortalizar todos sus conocimientos previos en diferentes artes, y así sellar e inmortalizar sus conocimientos con su propio toque personal.

Chun Kuk Do se traduce como ‘El camino universal’ o ‘El camino de las mil tierras’ aunque hay muchos que se refieren a él como ‘El sistema de Chuck Norris’.

Chun Kuk Do, un arte marcial para profesionales

Chuck Norris no quiso que su arte quedará en el olvido así que decidió fundar la United Fighting Arts Federation (UFAF), organismo que regula el sistema de la competencia fundada por él, realizando exámenes de cinturones y organizando un campeonato mundial anual.

El Chun Kuk Do, fue más allá y ahora es un arte que tiene presencia a nivel internacional, pues se practica en México, Latinoamérica, Noruega y Estados Unidos.

CA