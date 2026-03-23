HBO Max: 2 series imperdibles que se estrenan en la semana del 23 al 27 de marzo

La plataforma HBO Max continúa ampliando su oferta de contenido con nuevos estrenos que rápidamente logran captar la atención del público. Con una combinación de producciones internacionales y propuestas originales, el servicio mantiene una renovación constante en su catálogo.

Además de sumar títulos recientes, HBO Max se ha consolidado como una de las principales plataformas de streaming, ofreciendo series, películas, documentales y contenido exclusivo. Para acceder, los usuarios pueden suscribirse mediante su sitio web o aplicación móvil, eligiendo entre distintos planes de pago mensual. El servicio está disponible en múltiples dispositivos, como televisores inteligentes, celulares, tabletas y computadoras, lo que permite ver contenido en cualquier momento.

Máxima

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Reparto: Delfina Chaves, Martijn Lakemeier, Daniel Freire, Valeria Alonso

Origen: Países Bajos

La historia retoma la vida de Máxima en una nueva etapa, donde enfrenta decisiones relevantes que impactan su futuro. Esta segunda temporada profundiza en su desarrollo personal, incorporando mayor carga emocional y nuevos elementos narrativos.

Memoria de un asesino

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Reparto: Patrick Dempsey, Richard Harmon, Odeya Rush

Origen: Estados Unidos

La trama presenta a Angelo, un hombre que ha mantenido en secreto su vida como asesino mientras cumple su rol como padre. Su equilibrio se rompe cuando comienza a manifestar síntomas iniciales de Alzheimer, lo que provoca que ambas facetas se crucen y generen un riesgo directo para su entorno familiar.

Cómo contratar HBO Max

Para contratar HBO Max, lo primero que debes hacer es ingresar a su sitio web oficial o descargar la aplicación en tu celular, tableta, smart TV o consola de videojuegos. Una vez dentro, tendrás que crear una cuenta proporcionando un correo electrónico y una contraseña. Después de registrarte, la plataforma te mostrará los planes disponibles, los cuales pueden variar dependiendo de tu país, pero generalmente incluyen opciones con pago mensual o anual.

Al elegir el plan que más te convenga, deberás ingresar un método de pago válido, como tarjeta de crédito, débito o incluso, en algunos casos, a través de servicios externos como tiendas de aplicaciones o proveedores de internet y televisión. Tras completar este proceso, tu suscripción quedará activa de inmediato, por lo que podrás comenzar a ver todo el catálogo sin restricciones.

También existe la posibilidad de contratar HBO Max mediante terceros, como compañías telefónicas o de cable, que a veces incluyen el servicio dentro de sus paquetes. En esos casos, solo necesitas vincular tu cuenta con el proveedor y seguir las instrucciones que te indiquen para activar el acceso.

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