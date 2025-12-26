Muere Perry Bamonte, integrante de The Cure

Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure, falleció a los 65 años, informó la banda británica a través de su sitio web oficial. El músico murió en su casa tras una breve enfermedad durante la temporada navideña, según detalló el grupo encabezado por Robert Smith, que expresó sus condolencias a la familia y destacó su relevancia en la historia de la agrupación.

Bamonte fue una figura clave en dos etapas de The Cure. Se integró oficialmente en 1990, luego de varios años colaborando como roadie y técnico de guitarra de Smith, y permaneció en la banda hasta 2005. Su regreso se produjo en 2022, cuando volvió a los escenarios con el grupo para la gira Shows of a Lost World, con la que recorrieron Europa, América y Sudamérica.

Durante la década de los noventa, Bamonte participó en algunos de los discos más representativos del grupo, entre ellos Wish (1992), Wild Mood Swings (1996) y Bloodflowers (2000). Además de los teclados, asumió la guitarra solista tras la salida de Porl Thompson en 1993 y contribuyó a temas como “Trust” y “This Is a Lie”, piezas que ayudaron a consolidar el sonido alternativo y gótico de la banda.

A lo largo de su trayectoria con The Cure, ofreció más de 400 conciertos y formó parte de giras internacionales que llevaron al grupo a escenarios de todo el mundo. En ese periodo, la banda obtuvo reconocimientos como los Brit Awards de 1991 y recibió nominaciones al Grammy por algunos de sus trabajos de estudio.

En 2005, Bamonte dejó la agrupación junto con su hermano Daryl, sin que entonces se dieran explicaciones públicas. Años después, volvió a reunirse con sus compañeros para una gira europea de diez semanas que culminó con tres conciertos en el SSE Arena Wembley, en Londres, reafirmando su lugar dentro de la historia del grupo.

Su etapa final con The Cure quedó registrada en la película The Show of a Lost World, estrenada en diciembre, que documenta un concierto de 31 canciones en el Troxy de Londres. El filme, dirigido por Nick Wickham, muestra por primera vez a la banda interpretando su álbum más reciente de forma íntegra ante tres mil asistentes.

La muerte de Perry Bamonte ocurre mientras The Cure atraviesa una etapa activa, tras el lanzamiento de Songs of a Lost World, álbum que alcanzó el primer lugar en las listas de más de 30 países. Su legado permanece ligado a una de las épocas más sólidas y prolíficas de la banda británica.

