Lizette Farah, madre de Paulette Gebara, llevó a Netflix y a la productora Dinamo ante los tribunales por daño moral, uso indebido de su nombre e imagen y revictimización tras la serie Historia de un crimen: La búsqueda.

La demanda civil incluye la posibilidad de reclamar hasta 40% de las ganancias que generó la producción, al considerar que la serie reavivó uno de los casos más mediáticos del país con consecuencias directas en la vida de Farah.

Su abogado, José Manzo, sostiene que la serie volvió a poner el foco público sobre la tragedia y detonó hostigamiento, rechazo social, miedo por su seguridad y pérdidas laborales. "A donde vaya, la reconocen y el tema vuelve a salir. Se le han caído negocios y su vida profesional se ha visto afectada", afirmó.

La defensa asegura que la situación ha escalado a niveles alarmantes. Farah habría percibido agresiones en espacios públicos y desarrollado temor constante de ser confrontada o atacada por personas influenciadas por la narrativa de la serie. "Existe el miedo de que alguien quiera convertirse en un vengador anónimo", señaló Manzo.

Uno de los puntos clave de la demanda es la forma en que el personaje inspirado en Lizette (interpretado por Verónica Bravo) es presentado en la serie, lo que, según su defensa, refuerza una imagen de sospecha y juicio social sobre ella. A esto se suma la utilización de imágenes reales de Farah al final de la producción y la recreación exacta de espacios íntimos, como el cuarto de Paulette, basados en fotografías del expediente judicial.

