El FICG anuncia su regreso a marzo para su edición 42

Después de varios años de realizarse en distintas fechas del calendario, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) anunció que volverá a su temporada tradicional. La edición 42 del encuentro cinematográfico se llevará a cabo del 6 al 13 de marzo de 2027, marcando el regreso del festival a una época que durante años formó parte de su identidad.

A través de sus redes sociales, el FICG confirmó el cambio de fecha con un mensaje que apela a la estrecha relación entre el festival y la ciudad: “El FICG vuelve a marzo para florecer junto a la ciudad”. Con ello, la organización invita al público a prepararse para una nueva celebración del cine mexicano, iberoamericano e internacional.

La noticia representa un ajuste importante en el calendario del festival, que en años recientes había modificado sus fechas de realización. La edición 40 se celebró en junio de 2025, mientras que la edición 41 tuvo lugar del 17 al 25 de abril de 2026 . Ahora, el encuentro cinematográfico retoma marzo como el mes que históricamente albergó gran parte de sus actividades.

La noticia representa un ajuste importante en el calendario del FICG. ESPECIAL





Considerado uno de los festivales de cine más importantes de América Latina, el FICG se ha consolidado como una de las principales plataformas para la promoción, exhibición y distribución del cine mexicano e iberoamericano. Además de las competencias oficiales, el encuentro reúne a realizadores, productores, distribuidores, estudiantes y profesionales de la industria audiovisual en actividades académicas, de formación y mercado cinematográfico.

En sus más de cuatro décadas de historia, el festival ha servido como escaparate para nuevas voces del cine y como punto de encuentro para figuras consolidadas de la cinematografía mundial. Tan sólo en sus ediciones recientes ha contado con la participación de reconocidos cineastas, actores y representantes de la industria internacional, además de programas especializados como Premio Maguey, Guadalajara Construye, Talents Guadalajara y FICGames.

JM