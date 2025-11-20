Morat anuncia Ya Es Mañana Tour: Fechas y ciudades confirmadas

La banda colombiana Morat anunció oficialmente su nueva gira internacional, “Ya Es Mañana Tour”, con la que presentará en vivo su más reciente producción discográfica. Este recorrido arrancará en octubre de 2026 en España y representa una de las giras más ambiciosas de la agrupación tras el lanzamiento de su quinto álbum de estudio.

Con una sólida base de seguidores en América Latina y Europa, Morat se posiciona nuevamente entre los actos de pop-rock latino más influyentes del momento.

Nuevo álbum, nueva etapa

El “Ya Es Mañana Tour” servirá para presentar en vivo el álbum del mismo nombre, lanzado en 2025. Este disco marcó una evolución en el estilo de la agrupación, con letras más introspectivas, una mayor madurez sonora y una producción cuidada con la que la banda consolidó su presencia internacional. Además, este material ya ha sido reconocido en premiaciones de la industria musical, fortaleciendo el prestigio de Morat en el circuito pop-rock latino.

Con esta nueva gira, la banda busca ofrecer un espectáculo que combine sus temas más recientes con los éxitos que los han acompañado desde su debut, en una propuesta que mezcla nostalgia y un mensaje de renovación artística. Para su regreso a los escenarios españoles, Morat se apoya en una producción de gran formato que promete una experiencia visual y auditiva significativa para su público.

Fechas, ciudades y detalles de la gira

Hasta el momento, se han confirmado siete conciertos en territorio español durante octubre de 2026.

16 y 17 de octubre en Barcelona, con dos fechas consecutivas en el Palau Sant Jordi.

21 de octubre en Pamplona, en el Navarra Arena.

23 de octubre llegará a Valencia, donde ofrecerá un espectáculo en el Roig Arena, uno de los recintos más recientes y de mayor capacidad en la región.

El 25 de octubre, Morat viajará a Sevilla para presentarse en un concierto al aire libre en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), una sede que suele albergar espectáculos especiales. Finalmente, la gira concluirá con dos conciertos en Madrid.

27 y 28 de octubre, en el Movistar Arena, recinto de gran aforo y uno de los espacios más representativos para espectáculos internacionales en la capital española.

La agrupación también confirmó que la preventa de boletos estará disponible desde el 20 de noviembre para sus seguidores registrados, mientras que la venta general comenzará el 21 de noviembre a través de los canales oficiales de venta. La demanda se anticipa alta, considerando que en giras previas la banda ha agotado localidades en distintos países en cuestión de horas.

