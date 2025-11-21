La noche del pasado 20 de noviembre, la modelo mexicana Fátima Bosch se coronó como la nueva Miss Universo , en la edición número 74 del certamen de belleza. Después de este triunfo, varias personalidades de la política no dudaron en felicitarla a través de sus redes.

Algunas de las reacciones se presentaron a través de X; tal es el caso del gobernador de Nuevo León, Samuel García ; la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega ; el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno ; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard , entre otros.

El presidente nacional del PRI, a través de su cuenta de X, felicitó a la mexicana por su magnífico triunfo en el certamen: " ¡Enhorabuena por esta victoria que significa la CUARTA corona que México conquista en la historia de la competencia! "

La felicitación de Alito Moreno en redes sociales. X / @alitomorenoc

" Fátima representa a una generación de mujeres jóvenes con una voz valiente y potente; mujeres que inspiran, que rompen barreras y que ponen en alto el nombre de nuestro país en el mundo ", expresó el presidente nacional del PRI.

Asimismo, se sumó a través de su cuenta de X, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, felicitó a la tabasqueña al decir que no solo es una corona, sino que es la inspiración de miles de niñas y jóvenes que pueden creer un poco más en ellas.

" Tu triunfo no sólo representa una corona, representa inspiración para miles de niñas y jóvenes que hoy creen un poco más en sí mismas gracias a ti ", declaró la funcionaria.

La felicitación de la funcionaria en redes sociales. X / @AlessandraRdlv

Finalmente, el gobernador de Nuevo León también emitió sus felicitaciones para la nueva Miss Universo, desde sus redes sociales, con un breve mensaje.

La felicitación del gobernador en redes sociales. X / @samuel_garcias

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF