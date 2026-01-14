Si te gusta el cine francés, las historias familiares de aventura o eres amante de los animales, la película Moon: Mi amigo el panda ya está en la cartelera de cine de la ciudad, bajo la dirección de Gilles de Maistre (Mia y el león blanco).

Moon: Mi amigo el panda. ESPECIAL/SUPRA CINEMA.

La trama se centra en Tian, un adolescente de 12 años que debido a sus malas calificaciones, sus padres deciden enviarlo a pasar un tiempo con su abuela en las remotas montañas chinas.

Cuando es enviado lejos de la ciudad, se hace amigo en secreto de un panda al que llama Moon por su cara de luna.

Esto marca el comienzo de una increíble aventura que está a punto de cambiar su vida y la de su familia.

Aunque no tiene una gran calificación por la crítica, el largometraje tiene un mensaje importante a favor de la protección de los animales y la naturaleza.

Moon: Mi amigo el panda

(Moon le panda)

De Milles de Maistre.

Con Noé Yé, Alexandra Lamy, Ye Liu, Nina Yé, Sylvia Chang.

Francia, 2025.

XM