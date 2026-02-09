Moon Ga-young dona medio millón de pesos a habitantes de Tulúm

La actriz Moon Ga-young, reconocida por su trabajo en diversos K-dramas, realizó una donación de 50 millones de wones (equivalentes a aproximadamente 588 mil pesos mexicanos) para apoyar proyectos dirigidos a mujeres y niños en Tulum, Quintana Roo, mediante la organización internacional Cointree. Esta aportación se suma a una contribución anterior de 100 millones de wones que la artista destinó al Centro Médico Ewha.

De acuerdo con información difundida por Star Today y retomada por otros medios surcoreanos, los recursos entregados a Cointree provienen de las ganancias de su libro de ensayos “PATA”. El objetivo de esta donación fue respaldar iniciativas enfocadas en fortalecer la autosuficiencia económica de las mujeres, particularmente en comunidades con condiciones vulnerables.

ESPECIAL

La organización Cointree destacó que la participación de Moon Ga-young fue más allá de una aportación económica. Según explicó su director ejecutivo, Han Young-joon, la actriz se mantuvo en comunicación directa con la institución para definir el uso específico de los fondos, subrayando que ella “considera tanto el uso de las contribuciones como sus resultados”.

En declaraciones recogidas por Allkpop, se señaló que:

“la donación fue más allá del apoyo educativo y se orientó a consolidar modelos de autosuficiencia que permiten a mujeres locales obtener empleos estables”.

Gracias a este apoyo, se impulsaron programas de capacitación y acceso a oportunidades laborales para mujeres, incluidas madres solteras. La organización indicó que estas acciones han contribuido a que más beneficiarias alcancen independencia financiera y reduzcan el riesgo de desintegración familiar.

Además, los recursos permitieron la construcción de baños en escuelas de Tulum que carecían de condiciones sanitarias adecuadas, así como la implementación de sistemas médicos de emergencia enfocados en la atención infantil.

¿Quién es Moon Ga-young?

ESPECIAL

Moon Ga-young nació el 10 de julio de 1996 en Karlsruhe, Alemania, en el seno de una familia surcoreana. A los diez años regresó a Corea del Sur, país donde desarrolló su carrera artística. Domina el coreano, el alemán y el inglés, y desde temprana edad mostró interés por disciplinas como el piano, la flauta y el ballet.

Su debut como actriz ocurrió en 2006, participando tanto en cine como en televisión. En 2014 obtuvo su primer papel protagónico con el drama “Mimi”. Desde entonces, ha formado parte de producciones destacadas como “EXO Next Door”, “Welcome to Waikiki 2”, “Find Me in Your Memory”, “True Beauty” y “El interés del amor”, además de diversos proyectos para cine y series web.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

