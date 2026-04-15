Arrancó el Volvo Fashion Week México en Guadalajara que, desde ayer y hasta el 17 de abril, reunirá diseño, identidad y proyección internacional en sedes como el Teatro Degollado y el Edificio Arroniz, vinculando moda, cultura y turismo.

La inauguración, en el Teatro Degollado, marcó el tono con la presentación del traje oficial que usará la Selección Nacional de México, diseñado por la casa de moda italiana Calderoni, una pieza que combina simbolismo y tecnología textil. También mostró los pants deportivos que vestirán los jugadores y cuerpo técnico en la Copa del Mundo FIFA 2026.

Jeanette Haber, directora de mercadotecnia de la firma, destacó la complejidad del proceso: “Fue un trabajo conjunto con la Federación Mexicana de Futbol; el traje se hizo a la medida de cada jugador, lo que implicó un reto logístico al estar en distintas ciudades y países”.

La prenda incorpora materiales de alta gama y soluciones técnicas pensadas para el contexto climático del país. “La tela es de las mejores del mundo, de la casa italiana Marzotto, con propiedades que la hacen cómoda. Es stretch, ligera, tiene medio forro para que en el verano de México no sientan tanto calor”, añadió Haber.

El eje del diseño es su carga simbólica: frases ocultas, bordados internos y detalles discretos construyen un mensaje de identidad colectiva: “Incluye ‘Somos México’ en el cuello y un texto interno de apoyo para los jugadores”, explicó Haber, quien adelantó una presentación ampliada del traje el 23 de abril.

Por su parte, Cory Crespo, presidente de Volvo Fashion Week México, destacó el carácter inédito de esta sede en casi dos décadas de historia. “Empezar una edición en este lugar no tiene precedentes. El proyecto tiene 19 años, pasa dos veces al año, y estar en Guadalajara nos hace sentir muy orgullosos, principalmente por el talento jalisciense”, afirmó.

Subrayó que esta edición pone en el centro a diseñadores locales, reforzando la vocación del proyecto de visibilizar nuevas voces. “Ha sido una colaboración auténtica y muy bien respaldada”, resumió.

Desde la iniciativa privada, Volvo Car México refrendó su vínculo con la moda como espacio de diseño y creatividad. Su director general, Raymundo Cavazos, destacó el talento local: “En Jalisco hay muchísima creatividad y debemos sentirnos orgullosos”.

Para el Gobierno estatal, el evento proyecta a Guadalajara a nivel internacional. De hecho, el gobernador Pablo Lemus afirmó que, durante estos días, la ciudad se convierte en “la capital mundial de la moda”.

La jornada inaugural cerró con la pasarela de Julia y Renata, cuya colección explora el acto de nombrar como identidad y resistencia, convirtiendo el textil en lenguaje.

Las piezas parten de una exploración morfológica que traduce la voz en forma. Susurro, murmullo, canto, grito y silencio se materializan en cortes, pliegues y volúmenes que buscan evocar la vibración del cuerpo. Las prendas de la colección funcionan como registros de energía: líneas interrumpidas que marcan pausas y variaciones mínimas que transforman el sentido sin romper su origen, de acuerdo con las diseñadoras.

La propuesta textil se apoya en una paleta diversa que incluye sedas como organza, mikado y charmeuse, así como algodones y lanas en tonos que oscilan entre verdes, azules, ocres y grises. Cada material refuerza la intención sensorial de la colección, donde la textura dialoga con la idea de memoria, resonancia y transformación.

Finalmente, la cantante Ely Guerra creó una intervención sonora basada en su álbum Zion. En un momento clave, la música se detuvo para dar paso a su voz en vivo, generando un instante íntimo que rompió con la pasarela convencional.

CT