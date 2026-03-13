En la astrología, los colores no solo forman parte de la estética o la moda, sino que también se consideran una herramienta simbólica capaz de influir en el estado emocional y en la energía que rodea a las personas, por ello diversas corrientes esotéricas sostienen que cada tonalidad emite una vibración particular que puede relacionarse con aspectos clave de la vida, como el amor, la salud o la prosperidad.

Bajo esta premisa, la astróloga y vidente Mhoni Vidente comparte sus recomendaciones sobre los colores que podrían favorecer a cada signo del zodiaco durante el fin de semana del 13 al 15 de marzo de 2026. Según explica, elegir determinadas tonalidades en la ropa, accesorios o incluso en objetos personales podría ayudar a potenciar energías positivas y atraer mejores oportunidades.

De acuerdo con la especialista, cada signo tiene afinidad con ciertos colores que, durante determinados periodos, pueden reforzar la confianza, estimular la buena fortuna o equilibrar las emociones. Por ello, muchas personas recurren a estas recomendaciones astrológicas como una forma de armonizar su entorno y comenzar el fin de semana con una actitud más favorable.

Colores de la suerte para el fin de semana

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 13 al 15 de marzo de 2026.

Aries: El color que potencia tu energía es el rojo.

Tauro: El azul fuerte será tu color de la fortuna.

Géminis: Tu color es el amarillo.

Cáncer: Tus colores protectores serán verde y blanco.

Leo: El color que te favorece es el naranja.

Virgo: Tu color de poder es el azul.

Libra: El color que potenciará tu energía será el blanco.

Escorpio: Los colores que te favorecerán serán amarillo y verde.

Sagitario: Tu color será el naranja.

Capricornio: Tus colores de poder serán rojo y azul.

Acuario: Tu color es el rojo.

Piscis: Los colores que te traerán buena energía serán azul y rojo.

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