Viernes, 13 de Marzo 2026

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Mhoni Vidente: Colores de la suerte para cada signo el fin de semana

Elegir determinadas tonalidades en la ropa, accesorios o incluso en objetos personales podría ayudar a potenciar energías positivas y atraer mejores oportunidades

Por: El Informador

De acuerdo con la especialista, cada signo tiene afinidad con ciertos colores que, durante determinados periodos, pueden reforzar la confianza, estimular la buena fortuna o equilibrar las emociones. ESPECIAL/ Pexels/ FACEBOOK / Mhoni Vidente

De acuerdo con la especialista, cada signo tiene afinidad con ciertos colores que, durante determinados periodos, pueden reforzar la confianza, estimular la buena fortuna o equilibrar las emociones. ESPECIAL/ Pexels/ FACEBOOK / Mhoni Vidente

En la astrología, los colores no solo forman parte de la estética o la moda, sino que también se consideran una herramienta simbólica capaz de influir en el estado emocional y en la energía que rodea a las personas, por ello diversas corrientes esotéricas sostienen que cada tonalidad emite una vibración particular que puede relacionarse con aspectos clave de la vida, como el amor, la salud o la prosperidad.

Bajo esta premisa, la astróloga y vidente Mhoni Vidente comparte sus recomendaciones sobre los colores que podrían favorecer a cada signo del zodiaco durante el fin de semana del 13 al 15 de marzo de 2026. Según explica, elegir determinadas tonalidades en la ropa, accesorios o incluso en objetos personales podría ayudar a potenciar energías positivas y atraer mejores oportunidades.

Lee también: Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 13 al 15 de marzo

De acuerdo con la especialista, cada signo tiene afinidad con ciertos colores que, durante determinados periodos, pueden reforzar la confianza, estimular la buena fortuna o equilibrar las emociones. Por ello, muchas personas recurren a estas recomendaciones astrológicas como una forma de armonizar su entorno y comenzar el fin de semana con una actitud más favorable.

Colores de la suerte para el fin de semana

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 13 al 15 de marzo de 2026.

  • Aries: El color que potencia tu energía es el rojo.
  • Tauro: El azul fuerte será tu color de la fortuna.
  • Géminis: Tu color es el amarillo. 
  • Cáncer: Tus colores protectores serán verde y blanco.
  • Leo: El color que te favorece es el naranja.
  • Virgo: Tu color de poder es el azul.
  • Libra: El color que potenciará tu energía será el blanco.
  • Escorpio: Los colores que te favorecerán serán amarillo y verde.
  • Sagitario: Tu color será el naranja. 
  • Capricornio: Tus colores de poder serán rojo y azul. 
  • Acuario: Tu color es el rojo.
  • Piscis: Los colores que te traerán buena energía serán azul y rojo.

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