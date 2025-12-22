Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte en el dinero del 22 al 28 de diciembre

Esta semana estará llena de energía positiva para algunos signos, especialmente en el ámbito financiero. La astróloga Mizada Mohamed ha revelado qué signos se verán iluminados y beneficiados por el universo, el cual les ayudará a continuar con sus metas gracias a la buena suerte en el dinero que deben aplicarpara sacar el máximo provecho esta etapaTauroEntraras en un periodo de triunfo desde el 24 de diciembre, con el Sol, Marte y Venus en Capricornio. Asimismo, terminarás el año con abundancia y prosperidad, no solo material, sino también en experiencias y madurez emocional.El 26 de diciembre, una reunión o evento te traerá información clave para tu futuro laboral y profesional. Se marcan viajes importantes, y en alguno de ellos podrías encontrar ese amor profundo que siempre has deseado.LeoPrepárate, pues una noticia familiar te llenará de alegría, también, llegará un dinero inesperado o pendiente que te dará un respiro importante. Desde el 24 de diciembre hasta el 17 de enero, llegaran oportunidades laborales y profesionales muy favorables. Avanza con calma y confianza: los astros están de tu lado.VirgoGracias a la fuerte energía de Capricornio, del 24 de diciembre al 17 de enero será un periodo ideal para negociar, invertir y concretar metas.Trabaja en tu confianza y atrévete a salir de tu zona de confort; ignora los comentarios negativos. Deja las preocupaciones atrás, ya que todo está alineado a tu favor en lo laboral, profesional y económico.SagitarioEsta nochebuena, la energía de Capricornio te prepara para un enero muy productivo, con respuestas positivas en lo económico y patrimonial.Este año aprendiste a no aferrarte, tanto a las personas como a las situaciones lo cual beneficio tu libertad. Al ser tu mismo, el universo te devuelve todo multiplicado.AcuarioA pesar de que sean días festivos, recibirás una noticia importante por mensaje, llamada o correo, relacionado con tu vida laboral y económica, mantente atento. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS