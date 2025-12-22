El 2025 volvió a confirmar que, en la industria del entretenimiento, el espectáculo no termina cuando se apagan las luces del escenario. Premios internacionales envueltos en controversia, entrevistas que reabrieron heridas familiares, pleitos legales millonarios y conflictos al interior de poderosas dinastías artísticas marcaron un calendario dominado por la polémica.

El año, de hecho, cerró con un suceso que conmocionó a Hollywood: Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado y acusado del asesinato de sus padres, el reconocido cineasta Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, quienes fueron encontrados sin vida en su residencia de Brentwood, en Los Ángeles, el 14 de diciembre de 2025. La fiscalía presentó dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias agravantes y detalló que las víctimas presentaban múltiples heridas por arma blanca. Nick, con antecedentes públicos de problemas de adicciones y conflictos familiares, fue detenido horas después y permanece sin derecho a fianza, enfrentando posibles condenas de cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

Sin embargo, este no fue el único episodio que sacudió al mundo del espectáculo. A continuación, un recuento de los escándalos y controversias que mantuvieron a la farándula en el centro de la atención mediática durante el año.

Nodal y los Aguilar, bajo la lupa

El 2025 fue un año particularmente complejo para Christian Nodal y la dinastía Aguilar, dos de los nombres más influyentes de la música regional mexicana, quienes enfrentaron una serie de conflictos legales, familiares y mediáticos que los mantuvieron bajo constante escrutinio público.

En el ámbito judicial, Nodal libró uno de sus episodios más delicados cuando, en noviembre, una jueza federal determinó no vincularlo a proceso penal -ni a él ni a sus padres- por una presunta falsificación de documentos denunciada por Universal Music. Aunque el fallo representó un respiro en el terreno penal, la disputa no quedó cerrada: el conflicto civil con la disquera continúa, prolongando una batalla legal que sigue colocando al cantante en el centro de la atención mediática.

Paralelamente, la familia Aguilar atravesó una de sus crisis internas más visibles. Emiliano Aguilar, en su incursión como rapero, denunció públicamente haber sido “maltratado” y “bloqueado” tanto por su padre, Pepe Aguilar, como por la organización de los Premios Billboard Latin Music Awards 2025, tras su exclusión del evento en Miami. Sus declaraciones rompieron el silencio alrededor de las tensiones familiares y expusieron fisuras dentro de una de las dinastías más emblemáticas del género.

La controversia también alcanzó el terreno público y político. Antes del concierto de los Aguilar el 15 de septiembre en Guadalajara, una petición en línea reunió miles de firmas para exigir la cancelación del espectáculo de Ángela, Leonardo y Pepe Aguilar. Los impulsores de la iniciativa acusaron a la familia de no representar valores de unidad nacional, señalando comentarios pasados considerados elitistas o discriminatorios hacia la comunidad migrante en Estados Unidos. Aunque el evento se llevó a cabo, la polémica acompañó de forma constante su promoción.

En lo personal, Christian Nodal volvió a ser tema de conversación tras su entrevista con Adela Micha, donde habló abiertamente de su relación con Ángela Aguilar y aseguró que su romance con Cazzu ya estaba deteriorado antes de la ruptura. Sin embargo, sus declaraciones fueron puestas en duda por seguidores, quienes cuestionaron la cronología expuesta y avivaron una nueva ola de críticas en redes sociales.

Así, entre demandas legales, conflictos familiares y señalamientos públicos, tanto Nodal como los Aguilar cerraron un año marcado por la controversia, confirmando que la fama, lejos de blindarlos, los mantiene permanentemente bajo la lupa.

Christian Nodal y Ángela Aguilar posan desde la alfombra roja de los Latin Grammy Awards. AFP

Karla Sofía Gascón, “Emilia Pérez” y el Oscar que se diluyó

La edición 97 de los Premios Oscar dejó una de las historias más comentadas del año. “Emilia Pérez”, que llegaba como favorita tras triunfar en el Festival de Cannes, terminó convertida en una de las grandes perdedoras de la noche. La causa no fue artística, sino mediática. La reaparición de antiguos tuits de Karla Sofía Gascón, una de sus protagonistas, sumada al distanciamiento público de Netflix y a una controvertida declaración del director Jacques Audiard, en la que criticó el idioma español, minó el respaldo de la Academia. El episodio abrió debates sobre el discurso de odio, la representación cultural, la identidad de género y el peso de las redes sociales en las campañas rumbo al Oscar.

Fátima Bosch y el terremoto en Miss Universo

El triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo estuvo rodeado de escándalos desde el inicio. Tras ganar el certamen en México, varias concursantes evitaron felicitarla sobre el escenario. A ello se sumaron acusaciones de fraude, renuncias de jueces y denuncias de violencia verbal contra un directivo del concurso de Miss Universo en Tailandia. Pese a la presión, Bosch mantuvo un mensaje de conciliación, mientras las polémicas trascendían fronteras y ella se coronaba como la mujer más bella del mundo.

Daddy Yankee y la guerra legal que sacudió al reguetón

Daddy Yankee cerró el año envuelto en un proceso legal de alto perfil tras continuar su disputa con su exesposa, Mireddys González, por un presunto desvío de fondos. De acuerdo con documentos judiciales, el artista presentó además una demanda federal en Puerto Rico bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen (RICO). El caso involucra a excolaboradores y empresas asociadas, y señala un supuesto esquema de fraude en el manejo de regalías que habría operado durante más de una década. El proceso permanece en revisión ante las autoridades federales.

El fugaz romance de Lalo Salazar y Laura Flores

La relación entre el corresponsal de guerra Lalo Salazar y la actriz Laura Flores duró poco, pero su ruptura fue ampliamente comentada. Rumores de presunta violencia por parte de la actriz circularon con rapidez, aunque fueron negados por ambos. El episodio cerró con Salazar iniciando una nueva relación, mientras Flores enfrentó el escrutinio público que suele acompañar los quiebres sentimentales mediáticos.

“La Casa de los Famosos” y las acusaciones de trampas

El reality show volvió a convertirse en un campo minado de controversias. Durante la temporada, se multiplicaron las acusaciones de trampas en pruebas, favoritismos y discusiones que encendieron las redes sociales. Participantes como Abelito y Dalilah Polanco -en la foto- estuvieron en el centro de las polémicas, reforzando la percepción de que el drama extra televisivo es parte esencial del formato.

Gustavo Adolfo Infante frente a Javier Ceriani

En agosto de 2025, Gustavo Adolfo Infante anunció que había obtenido una orden de restricción contra Javier Ceriani, la cual le impedía mencionarlo en público. El periodista sostuvo que la medida buscaba proteger a su familia de ataques y rumores relacionados con supuestas infidelidades. El conflicto entre ambos comunicadores evidenció la intensificación de los litigios en el periodismo de espectáculos.

Belinda y Lupillo Rivera, del recuerdo al juzgado

El conflicto legal entre Lupillo Rivera y Belinda estalló tras la publicación del libro “Tragos amargos”, en el que el cantante reveló detalles íntimos de una supuesta relación pasada con la artista, sin que ella hubiera autorizado el uso de su nombre en la obra. A ello se sumó la difusión de fotos y videos de ambos en redes sociales. La polémica reabrió el debate sobre el consentimiento, la exposición de la vida privada y los límites de las memorias autobiográficas.

