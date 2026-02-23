Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte del 24 al 28 de febrero

La energía astral de la última semana de febrero llega con movimientos importantes que impulsan cambios, decisiones y nuevas oportunidades.

De acuerdo con las predicciones compartidas por la reconocida astróloga Mizada Mohamed, del 24 al 28 de febrero algunos signos del zodiaco contarán con una racha particularmente favorable en temas de trabajo, economía y relaciones personales.

Durante estos días, la combinación de influencias planetarias activa la intuición, fortalece la determinación y abre puertas que parecían cerradas.

Aries

Este signo se encuentra especialmente bien aspectado, con magnetismo, carisma y oportunidades laborales y económicas importantes. Los días más favorables serán el 24 y 25, especialmente para hablar de proyectos nuevos o propuestas económicas.

Cáncer

Cáncer tiene “todas las de ganar” esta semana. Las energías favorecen logros laborales, avances profesionales, contratos y negociaciones, además de propuestas amorosas o reencuentros afectivos que pueden fortalecer relaciones importantes.

Sagitario

Para Sagitario, lo que estaba detenido comienza a moverse, con resultados favorables que brindan libertad de acción y evolución de proyectos. Se marcan viajes planeados o realizados y una energía de crecimiento general.

Capricornio

La fortuna acompaña a Capricornio en temas de amor y dinero. Su capacidad estratégica se fortalece, propiciando resultados concretos y avances visibles. Además, hay eventos familiares y oportunidades de expansión tanto personal como profesional.

Acuario

Este periodo es propicio para Acuario, con noticias económicas y profesionales relevantes los días 24 y 25. Nuevas propuestas elevan la autoestima y pueden fortalecer la posición económica, así como reconocimiento por esfuerzos pasados.