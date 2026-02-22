Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 23 al 28 de febrero

La reconocida astróloga Mhoni Vidente comparte sus horóscopos para la semana del 23 al 28 de febrero, un periodo marcado por movimientos energéticos intensos, cierres de ciclo y oportunidades de crecimiento en lo laboral, económico y sentimental.

De acuerdo con sus cartas del tarot, estos días estarán cargados de revelaciones, decisiones importantes y golpes de suerte para varios signos del zodiaco.

Es una semana ideal para ordenar finanzas, tomar determinaciones firmes en el amor y avanzar en proyectos que habían permanecido detenidos.

Aries

Para Aries se marca una etapa de dinero fácil y rápido, una señal clara de que la buena suerte y la estabilidad económica continúan presentes. Sin embargo, las cartas advierten algo muy importante: abre bien los ojos, no confíes ciegamente en nada ni en nadie. No es momento de actuar por impulso ni de tomar decisiones precipitadas. La clave será la paciencia y la prudencia ante cualquier situación conflictiva que surja en el día a día.

Tu mejor día será el 27 de febrero. Ese día llegará un dinero extra que te permitirá hacer pagos pendientes y acomodar tus finanzas. Además, estás planeando un viaje para finales de marzo, cerca de tu cumpleaños, lo cual marca un nuevo comienzo y una etapa de progreso.

El punto débil serán los nervios, el estrés, la angustia y el insomnio. Estás sobrepensando demasiado las cosas y eso afecta tu descanso. Se recomienda hacer ejercicio, meditar, hablar con Dios y encontrar momentos de relajación.

Te buscarán personas importantes para invitarte a un proyecto nuevo. Habrá muchas ofertas y oportunidades, pero debes analizarlas con calma y elegir la mejor. Será semana de cierre de mes, juntas con superiores y mayor desempeño laboral.

Números mágicos: 11, 14 y 26.

Colores: amarillo y rojo.

Si estás soltero, los signos compatibles serán Géminis, Leo y Capricornio.

Tauro

Para Tauro aparece la carta del carruaje, símbolo de avance y determinación. Debes seguir adelante sin miedo. Tienes la capacidad de generar estabilidad económica, pero a veces pierdes constancia o fe. La clave será mantener disciplina.

Tu mejor día será el 24 de febrero, jornada mágica en la que llegará un dinero extra y se abrirá la posibilidad de iniciar un negocio propio adicional a tu empleo. También se marca reconocimiento laboral.

Trabajas mucho, pero debes aprender a pedir lo que mereces: aumento, mejores prestaciones o beneficios. Tres golpes de suerte se aproximan.

Números mágicos: 09, 17 y 22.

Colores: azul y verde.

Tu punto débil serán garganta y pulmones; cuida tu salud, fortalece defensas y controla dietas o medicamentos que afecten el sueño. Será semana de trámites y posible cambio de casa, lo cual será positivo si el entorno anterior estaba lleno de intrigas.

Preparas viaje para Semana Santa con la familia. En el amor, llega sorpresa positiva y signos compatibles como Acuario, Capricornio y Virgo. Si ya tienes pareja, se habla de formalización o embarazo.

Géminis

El As de Bastos representa poder, determinación y crecimiento. Es momento de quitarte de chismes e intrigas y dejar de esforzarte por agradar a quienes no lo valoran. Sé auténtico.

Tu mejor día será el 23 de febrero, ideal para cambiar de look, iniciar dieta, resolver divorcios, pensiones, ventas de propiedades o autos. No arrastres rencores.

Tu punto débil: vista, oídos y garganta. Protégete de virus y cuida tu salud. Recibirás un dinero que te debían.

Números mágicos: 01, 18 y 24.

Colores: blanco y rojo.

Vas por la dirección correcta, paso a paso. Te invitan a viajar; acepta. No regreses con amores del pasado. Podrían invitarte a participar en causas humanitarias. Estudiar áreas como diseño, arquitectura, comunicaciones o política te favorecerá.

Signos compatibles: Libra, Escorpión y Acuario.

Cuidado con fraudes o compras precipitadas (“humos y espejos”). Sana el corazón y usa más la razón. En cartas españolas aparece el dos de bastos, señal de viajes constantes y cambios positivos en trabajo y casa.

Cáncer

La carta de la estrella te impulsa a brillar. Cierras febrero con buena administración y compras importantes. Sin embargo, hay envidias y mal de ojo alrededor; sé discreto y protégete.

Tu mejor día será el 26 de febrero.

Números mágicos: 06, 19 y 20.

Colores: verde y blanco.

Cuida piel, cabello y dientes. Será semana de trámites, viajes o asuntos legales favorables. Levántate más temprano y organiza tu tiempo.

Si compraste casa o auto, protégelo energéticamente. No compartas detalles de tu vida financiera. En el amor, Piscis, Escorpión y Leo serán compatibles si estás soltero. Se anuncia un gran amor con posibilidad de embarazo o casamiento.

Silencia tu mente; sobrepiensas demasiado. El seis de copas anuncia crecimiento laboral y posibilidad de ingreso extra en institución pública o gobierno.

Leo

La carta del Sol potencia tu energía natural. Estás en momento de brillar y desarrollarte. Caminar al aire libre te ayudará a limpiar energías negativas.

Evita conflictos laborales; cumple con tu trabajo sin involucrarte emocionalmente. Punto débil: piernas, huesos y cadera. Si planeas cirugía o tratamientos dentales importantes, espera a marzo.

Será semana de mucho trabajo y trámites.

Números mágicos: 04, 05 y 26.

Colores: rojo y blanco.

Día mágico: 28 de febrero.

Compra espejo nuevo, arregla tu casa y elimina basura acumulada. Llegará crecimiento económico y múltiples conquistas amorosas. Signos compatibles: Aries, Sagitario y Escorpión.

Cartas “expuesto y revelado” indican discreción total con celular y asuntos personales. Se anuncia nacimiento en la familia. El seis de bastos pide alejar lo negativo y acercar lo positivo.

Virgo

La carta del Loco señala madurez y decisiones importantes. Es momento de pensar en ti y cubrir tus necesidades. Date gustos, incluso comprar un auto nuevo si lo deseas; mereces disfrutar lo que trabajas.

Tu punto débil será el estrés, espalda alta y cuello. Camina más, descansa y cambia hábitos.

Tu mejor día será el 26 de febrero.

Números mágicos: 02, 13 y 16.

Colores: azul fuerte y blanco.

Recibirás dinero extra y noticias de proyecto laboral nuevo. Visitas de familiares o amigos de otras ciudades traerán alegría. Adopta mascota; eso te ayudará a relajarte.

No seas ingenuo ni confíes ciegamente. Para los casados, posible embarazo; solteros serán compatibles con Virgo, Capricornio y Tauro. Toma cursos de nutrición, comercio o ventas.

Si una relación ya no funciona, decide avanzar. “La máquina del tiempo no existe”. Arregla puerta de casa y papelería escolar. El cuatro de bastos indica viaje en Semana Santa. Evita prestar dinero y mantén discreción con tus planes.

Libra

Para Libra se presenta el As de Oros, carta de triunfo, estabilidad, llegada de dinero, compras nuevas y pago de deudas. Todo lo relacionado con temas económicos, firma de contratos, nuevos proyectos o cambios laborales se favorece esta semana. Tu mejor día será el 25 de febrero, cuando recibirás un pago importante. Se recomienda liquidar completamente deudas de tarjeta y organizar tus cuentas.

Te invitan a viajar; prepara algo para marzo o abril y date ese respiro. Tu punto débil serán las migrañas, dolores de cabeza y estados emocionales volátiles. Tiendes a sobrepensar situaciones como rupturas, cambios laborales o distanciamientos, pero recuerda: no todo es el fin del mundo. Con el tiempo entenderás que muchas cosas que dolieron fueron necesarias para crecer.

Es momento de crecimiento laboral y académico. Sigue estudiando y preparándote. También se marca arreglo del hogar: plantas nuevas, mejoras en el patio o frente de la casa. Podrías organizar una fiesta familiar.

Números mágicos: 07, 23 y 31.

Colores: azul y rojo.

Es etapa de purificación, orden financiero y madurez emocional. Mantente constante en dieta, ejercicio, ahorro y estudio. Si hubo problemas de pareja, habrá reconciliación apasionada. Signos compatibles: Capricornio, Acuario y Géminis.

Las cartas indican “hazte notar”: cambia de look, usa más perfume, destaca. También señalan soltar lo que no era para ti. El cuatro de oros habla de riqueza, estabilidad y crecimiento laboral que permitirá comprar lo que deseas.

Escorpión

La carta del Mundo marca expansión, fortaleza y desarrollo laboral. Es momento de abrir bien los ojos con trámites y papelería. Evita chismes e intrigas; no te metas en problemas ajenos. Cargar energías que no son tuyas solo te genera enemigos sin beneficio alguno.

Tu mejor día será el 24 de febrero, un día cabalístico en el que recibirás dinero extra y claridad mental para generar más riqueza. Sana resentimientos familiares; guardar emociones afecta tu salud. Tu punto débil será el estómago, intestino, colitis o hernias. Evita picantes y corajes.

Se recomienda incursionar en política, derecho, relaciones internacionales o comunicaciones.

Números mágicos: 29, 33 y 35.

Colores: azul y amarillo.

Conocerás una verdad esperada y llega un amor compatible de Aries, Piscis o Cáncer. El amor debe construirse paso a paso, sin intensidad desmedida. Cartas de “tal para cual” y “perfecta armonía” anuncian estabilidad sentimental.

Si deseas cirugía estética o cambio de imagen, es buen momento, siempre con buenos especialistas. Te invitan a boda o viaje de Semana Santa. El seis de oros en cartas españolas advierte cuidado con personas traicioneras, pero también anuncia dinero extra para cubrir pendientes.

Sagitario

La rueda de la fortuna indica que te toca estar arriba. Tu mejor día será el 26 de febrero. Semana intensa, con juntas, cierre de mes y múltiples pendientes. Administra tu tiempo y evita explotar por estrés.

Tu punto débil serán temas sexuales y hormonales; hombres cuidar próstata y testículos, mujeres matriz y hormonas. Precaución con relaciones virtuales o personas que no conoces bien.

Llega dinero para comprar boletos de avión para abril. Si tienes asuntos legales, resuélvelos. No todo lo que brilla es oro.

Números mágicos: 08, 29 y 43.

Colores: blanco y rojo.

Es uno de tus periodos más poderosos para negocios y ventas. Reduce juntas innecesarias y sé práctico. Si decides cambiar auto, hazlo. Serás consejero o guía para hijos o familiares.

Signos compatibles: Libra, Aries y Leo.

Cartas indican tener visión más elevada: expandir casa, negocio o metas. El poder del propósito debe ser claro. En carta española aparece el 11 de espadas: un hombre entre 30 y 45 años te ayudará en negocios o instituciones grandes. Estudia idiomas y comercio internacional.

Capricornio

La Templanza pide calma y equilibrio. Cuida dinero, inversiones y trabajo. Sé más organizado y desconfiado. Tu mejor día será el 27 de febrero. Ese día se recomienda cortarte el cabello y usar colores naranja y blanco para atraer prosperidad.

Tu punto débil será el estómago, reflujo o esófago; modera picante, alcohol y cigarro. Una mejor alimentación mejora tu vida.

Tres golpes de suerte con números: 02, 10 y 32.

En el amor, si estás soltero, compatibilidad con Cáncer, Virgo y Tauro. Si tienes pareja, continúan juntos.

Habrá viajes constantes; no deshagas maleta. Cuidado con mentiras o fraudes. Dedícate en cuerpo y alma a ser feliz. Llega sorpresa económica.

Arregla tu casa, coloca espejo o cuadro nuevo. El cuatro de copas indica semana intensa en amor y pasión, además de conocer gente importante. Retomarás estudios o cursos, incluso relacionados con el extranjero.

Acuario

La carta del Emperador trae fuerza, determinación y liderazgo. No ruegues ni insistas donde no te valoran. Es momento de tomar decisiones firmes. Este es tu año para consolidarte en amor, trabajo y economía.

Tu punto débil será la mente: estrés, depresión o frustración. El ejercicio te ayudará a liberar tensiones. Tu mejor día será el 25 de febrero, con llegada de dinero extra.

Dos proyectos nuevos aparecen; asegúrate de que te paguen mejor.

Números mágicos: 12, 15 y 30.

Colores: azul fuerte y amarillo.

Viajes o visitas familiares se marcan. Podrías adoptar mascota. La primavera será etapa de abundancia.

Recibirás papelería de trabajo, visa o pasaporte. Guarda discreción con tus planes.

Signos compatibles: Sagitario, Libra y Géminis.

Carta “déjalo ir” pide soltar personas, trabajos o lugares que no son para ti. Mensaje o llamada te conectará con gente poderosa o del extranjero. El rey de bastos anuncia apoyo de alguien influyente. Cuida tu energía sexual y no juegues con sentimientos ajenos.

Piscis

La carta del Mago señala que todo lo que pidas puede cumplirse. Estás iniciando nueva etapa económica y laboral. Evita venganzas o conflictos innecesarios. Tu mejor día será el 28 de febrero, cuando recibirás dinero extra.

Paga tarjetas y ordena tu economía. Te invitan a festejos familiares y estás en temporada de cumpleaños: déjate consentir y pide tu regalo.

Se marca ascenso laboral. Tu punto débil será la espalda, columna o hernias. Cuidado con caídas.

Números mágicos: 27, 49 y 51.

Colores: verde fuerte y naranja.

Realiza ritual el 28 de febrero con veladora roja o amarilla y baño de agua bendita. No prolongues relaciones o trabajos que no avanzan. Regálate algo especial por tu cumpleaños.

Signos compatibles: Leo, Escorpión y Géminis.

Movimiento poderoso de progreso y regalo inesperado traerán alegría. El siete de bastos anuncia trabajo nuevo o reinvención total. Arregla papeles de herencia o propiedad. El as de espadas advierte evitar pleitos del pasado.

