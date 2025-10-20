La reconocida astróloga Mhoni Vidente compartió sus predicciones para la semana del 20 al 26 de octubre de 2025, un periodo que, según los astros, traerá cambios positivos y abundancia para varios signos del zodiaco.

Tauro

La energía del universo se alineará a tu favor, especialmente en cuestiones de dinero. Mhoni Vidente señala que será una semana perfecta para recibir recompensas por el esfuerzo que has venido realizando. Podrías obtener un ingreso extra, un bono o un nuevo proyecto laboral que te permitirá mejorar tu economía. En el amor, será momento de estabilidad: las relaciones se fortalecerán y, si estás soltero, alguien muy compatible podría aparecer en tu vida.

Leo

El brillo natural de Leo será más intenso que nunca. La astróloga indica que el Sol y Venus estarán favoreciendo tu signo, impulsando la pasión y el carisma que te caracterizan. Será una etapa en la que atraerás nuevas oportunidades románticas y vivirás momentos de gran conexión emocional. En el plano económico, se presentan noticias alentadoras: un aumento de sueldo, un reconocimiento o un negocio que comienza a rendir frutos. Mhoni recomienda mantener una actitud positiva para aprovechar al máximo esta buena racha.

Sagitario

Para Sagitario, la semana traerá avances importantes tanto en el amor como en el dinero. Mhoni Vidente predice que podrías concretar una relación o dar un paso firme hacia una conexión más estable. También es un periodo ideal para emprender, cerrar acuerdos o invertir, ya que la suerte estará de tu lado. La clave estará en confiar en tu intuición y no dudar de tus decisiones.

Además, la vidente menciona que signos como Acuario y Virgo también sentirán una mejora notable en su energía emocional y económica, aunque deberán mantener los pies en la tierra para no perder el equilibrio.

En general, esta semana estará marcada por nuevos comienzos, reconciliaciones y crecimiento financiero, una oportunidad para que cada signo enfoque sus metas con determinación y abra el corazón a las bendiciones que el universo tiene preparadas.

Con información de Mhoni Vidente

BB