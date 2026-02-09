Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte del 10 al 15 de febrero

La semana del 9 al 15 de febrero llega con un movimiento astral intenso que promete avances, oportunidades y momentos clave para tomar decisiones importantes.

De acuerdo con las predicciones de la astróloga Mizada Mohamed, la energía de planetas como Júpiter, Venus, Mercurio y Saturno impulsa temas relacionados con el trabajo, la economía, los proyectos personales y la estabilidad emocional.

A continuación te compartimos los signos que tendrán mayor suerte:

Aries

Esta semana es especialmente potente para Aries en temas laborales y profesionales: se abren puertas para la abundancia, prosperidad y oportunidades que antes parecían lejanas. El día 11 de febrero destaca como un momento clave para recibir noticias positivas. El impulso astral también favorece el amor y el crecimiento económico si Aries mantiene su enfoque y confianza en sí mismo.

Géminis

Los esfuerzos y la paciencia dan recompensa. Júpiter trae reconocimiento profesional, progreso y estabilidad económica. Las influencias de Venus y Mercurio hacen que este sea un momento ideal para mejorar la comunicación, emprender proyectos independientes y resolver créditos o deudas especialmente entre los días 11, 12 y 13.

Leo

Para Leo, esta semana representa un punto de coronación de esfuerzos acumulados. Todo lo que se inicie o siga avanzando ahora tiene altas probabilidades de éxito visible en lo profesional, familiar y financiero. La energía cósmica apoya con avances reales y un respiro económico importante.

Virgo

Virgo entra en un ciclo de inicios favorables y crecimiento. Se abren oportunidades concretas para materializar ideas y avanzar en proyectos significativos, especialmente en fechas clave alrededor del 10, 11 o 12. La intuición está activa y Saturno da claridad para tomar decisiones con impacto duradero.

Libra

Libra vive una semana altamente favorable en todos los niveles: físico, mental y espiritual. Venus fortalece la creatividad y sensibilidad, mientras que aspectos planetarios empiezan a mostrar cambios largamente esperados en lo profesional y económico. Este periodo puede traer estabilidad y reconocimiento que permitan planear compras o inversiones importantes.

Acuario

Acuario recibe una energía muy positiva de sorpresas, aprendizaje y materialización de deseos. Con varios planetas en posiciones activas, hay oportunidades que se expresan a través de proyectos creativos, cambios laborales e incluso mudanzas. Aquellos que han visualizado metas con claridad están listos para recibir frutos esta semana.

Piscis

Piscis vive una semana con noticias inesperadas sobre proyectos o negociaciones que parecían perdidos. También se destacan eventos familiares felices, formalizaciones y nuevas etapas importantes. Las amistades pueden jugar un papel clave en oportunidades laborales o de crecimiento.

MF