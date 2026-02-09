Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo del 10 al 15 de febrero

La segunda semana de febrero llega cargada de mensajes poderosos desde el tarot. De acuerdo con Mhoni Vidente, las cartas se convierten en una guía clave para tomar decisiones importantes, cerrar ciclos y abrir nuevas oportunidades en lo laboral, económico y personal.

Del 10 al 15 de febrero, cada signo recibe una carta mágica que revela advertencias, bendiciones y momentos decisivos que no deben pasarse por alto.

Aries

La carta del Diablo rige tu semana y te coloca frente a decisiones determinantes en el ámbito profesional. Es momento de avanzar sin mirar atrás, ya que la buena fortuna te acompaña para encontrar un mejor empleo o consolidar un proyecto importante.

Sin embargo, esta carta también advierte sobre la desconfianza: sé más precavido con las personas que te rodean y protégete de energías negativas. Además, se visualiza un ingreso extra relacionado con la venta de una casa o un coche.

Tauro

La Rueda de la Fortuna anuncia movimiento y éxito. Es el momento ideal para impulsar ese proyecto laboral que tienes en mente, pues se dará con facilidad.

La carta te recuerda que cualquier cambio —desde mejorar tu empleo hasta cuidar tu salud— debe hacerse por satisfacción personal y no para agradar a otros. Son tiempos de reinventarte y crecer profesionalmente, con un nuevo rumbo que transformará tu vida.

Géminis

El Mago te acompaña esta semana y te impulsa a relacionarte con personas influyentes que pueden fortalecer tu desarrollo profesional.

Se favorecen los trabajos con empresas internacionales, los viajes y la expansión económica. No obstante, deberás mantener distancia de amistades falsas o relaciones sentimentales traicioneras que no desean verte triunfar.

Cáncer

La carta del Sol ilumina tu camino y te invita a ordenar asuntos personales y legales. Es tiempo de administrar mejor tu vida y dedicarte espacio para disfrutar, caminar, relajarte y recuperar la sonrisa.

Esta energía te fortalece para destacar en todo lo que emprendas. También se recomienda considerar un crédito o la compra de una casa para asegurar tu patrimonio a futuro.

Leo

El Mundo marca una etapa clave para construir un futuro sólido en lo profesional. Es un excelente momento para iniciar un negocio propio o cambiar de empleo, con altas probabilidades de éxito.

La carta también aconseja evitar conflictos familiares y discusiones de pareja, recordándote no exagerar ni intentar controlar a los demás.

Virgo

El Juicio llega como un llamado a la renovación. Si sientes frustración por metas no alcanzadas, esta carta te invita a reinventarte y comenzar una nueva etapa. Observa lo positivo de tu vida y atrévete a explorar nuevos caminos laborales que te devuelvan la motivación y el entusiasmo.

Libra

El Loco anuncia una semana especialmente mágica. Todo lo que emprendas tendrá buenos resultados si mantienes una actitud positiva. Este año se perfila como uno de los mejores para ti y recibirás una llamada importante relacionada con el trabajo.

El 11 de febrero será tu día de buena suerte, ideal para tomar las riendas de tu vida laboral y empezar a cosechar triunfos. Se recomienda usar perfume de cítricos y un listón rojo en el tobillo izquierdo. En el amor, Tauro y Géminis destacan como tu conexión ideal.

Escorpión

El As de Oros te impulsa a brillar sin límites y a recuperar la seguridad en tus capacidades. Es momento de liberarte de ataduras del pasado que frenan tu crecimiento y aprender de los errores para avanzar con mayor fortaleza y determinación.

Sagitario

El Ermitaño te invita a una profunda limpieza emocional y social. Es tiempo de depurar tu círculo de amistades y quedarte únicamente con quienes te aportan crecimiento.

La carta también te aconseja trabajar en el autocontrol de tu carácter, ya que cuando te dejas llevar por el enojo puedes alejar a las personas que más te quieren.

Acuario

El As de Copas señala el cierre de ciclos importantes, especialmente en temas legales y académicos. Es momento de resolver pendientes y pensar en la construcción de un patrimonio, como la compra de una casa o departamento. La carta augura felicidad durante tu cumpleaños, con sorpresas y regalos que no esperabas.

Piscis

El Emperador te otorga estabilidad, crecimiento y protección. Tu signo estará especialmente bendecido el 11 de febrero, día en el que recibirás una señal clara para avanzar hacia la felicidad.

Se recomienda invocar al arcángel Miguel y encender una vela como protección contra cualquier energía negativa.

