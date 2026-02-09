Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 9 al 15 de febrero

ARIES

Venus en Piscis suaviza tu actitud y te abre al diálogo en pareja; Júpiter en tu signo te impulsa a tomar decisiones y cerrar ciclos que ya no suman. La Luna en Escorpio intensifica el deseo y la necesidad de profundidad.

Aunque la tensión con Marte puede provocar impulsos, también te da el valor para expresar lo que sientes con sinceridad. En el amor, basta con ser auténtico: tu presencia habla por ti.

TAURO

Venus en Piscis trae romanticismo y la idea de que el amor puede hacer realidad los sueños. La Luna en Escorpio sugiere que se tomarán decisiones importantes en pareja, llegando a un gran acuerdo; Urano anima a Tauro a romper con patrones que ya no le sirven.

Júpiter en Aries invita a sanar heridas amorosas del pasado para dar paso a un amor nuevo y verdadero. El mensaje final es que el amor que Tauro merece no oprime ni exige, sino que sostiene, escucha y respeta.

GÉMINIS

Venus en Piscis intensifica la empatía y la sensibilidad emocional dentro de la relación, favoreciendo una conexión más intuitiva con la pareja. La Luna en Escorpio impulsa a mirar hacia el fondo de los deseos, a reconocer lo que se siente y lo que se anhela sin reservas.

La cuadratura con Marte, generada por la tensión entre el Sol, la Tierra y Marte, puede detonar roces o discusiones, pero también actúa como un catalizador para expresar lo que ha permanecido en silencio y aclarar necesidades afectivas.

Por su parte, Júpiter en Aries amplía las posibilidades de encuentros significativos, marcados por la iniciativa y la autenticidad. El mensaje central del amor es claro: el amor verdadero acompaña, impulsa y respeta la individualidad; no confunde ni limita, sino que permite ser uno mismo con libertad y confianza.

CÁNCER

Venus en Piscis te envuelve con un amor que sana, restaura y te recuerda el valor profundo de tu esencia como ser único e irrepetible. La Luna en Escorpio potencia tu magnetismo emocional, volviéndote intenso, atractivo y difícil de ignorar.

La cuadratura con Marte —formada cuando el Sol, la Tierra y Marte crean un ángulo de tensión— puede despertar celos o reacciones impulsivas, pero también te otorga el coraje necesario para decir lo que sientes sin máscaras.

Júpiter en Aries impulsa nuevas oportunidades en el terreno afectivo y romántico, abriendo caminos hacia relaciones más auténticas y un porvenir sentimental más luminoso. El mensaje central es claro: tu sensibilidad no es una fragilidad, sino un don poderoso, un puente sagrado capaz de unir almas y transformar vínculos.

LEO

Venus en Piscis sugiere amar con entrega, mientras qu la Luna en Escorpio influye en el mundo emocional interno de Leo, el cual esconde y defiende.

Una cuadratura con Marte, que ocurre cuando el Sol, la Tierra y Marte forman un ángulo recto, podría generar tensiones. Sin embargo, Júpiter en Aries anima a Leo a tomar decisiones valientes, rápidas y decisivas para su futuro. El mensaje de amor es que el amor verdadero no compite con el brillo de Leo, sino que lo celebra, honra y respeta.

VIRGO

El horóscopo del amor señala que Venus en Piscis ilumina su área de pareja, despertando una mayor apertura emocional para encontrar —o disfrutar plenamente— de un amor significativo. La Luna en Escorpio afina su intuición, permitiéndoles leer entre líneas y comprender con mayor sensibilidad los deseos de esa persona especial.

Urano anuncia giros inesperados en la vida sentimental, por lo que será clave soltar la necesidad de control y dejar que las emociones fluyan. Mientras tanto, Júpiter en Aries impulsa un proceso de sanación profunda, ayudándolos a cerrar heridas del pasado.

El mensaje central es claro: el amor no exige perfección, sino presencia auténtica, honestidad emocional y un corazón dispuesto a entregarse sin reservas.

LIBRA

La luna en Escorpio activa el deseo de estabilidad emocional, por lo que lucharán por ella. La cuadratura con Marte, que ocurre cuando el Sol, la Tierra y Marte forman un ángulo recto, puede causar discusiones, pero también ayuda a establecer límites.

Es importante hablar para sentar las bases de un futuro amoroso estable. Urano traerá un giro inesperado, y Júpiter en Aries activará encuentros y decisiones importantes.

El mensaje es que el amor que buscan también los busca a ellos, pero necesitan ser fieles a sí mismos.

ESCORPIO

Venus en Piscis trae un amor profundo y transformador, mientras que la luna en Escorpio intensifica los sentimientos y su expresión. La cuadratura con Marte, que ocurre cuando el sol, la tierra y Marte forman un ángulo recto, puede activar impulsos, pero también otorga valentía para enfrentar desafíos. Urano trae sorpresas y Júpiter en Aries invita a actuar con pasión.

El mensaje de amor es que al permitirse ser visto tal como uno es, el amor se convierte en destino

SAGITARIO

Este horóscopo del amor para Sagitario indica que Venus en Piscis fomenta un amor más íntimo y emocional. La luna en Escorpio sugiere una introspección para corregir hábitos perjudiciales para uno mismo y para las relaciones.

La cuadratura con Marte, que ocurre cuando el sol, la tierra y Marte forman un ángulo recto, puede generar tensiones pero también ayuda a clarificar los deseos en el amor y en futuras relaciones. Júpiter en Aries enciende la pasión.

El mensaje final es que el amor es hogar, refugio y protección, no solo aventura.

CAPRICORNIO

Venus en Piscis suaviza tu corazón, mientras que la luna en Escorpio aporta calidez a tu vida social y claridad a tus sueños. Urano trae un giro inesperado en una relación difícil. Júpiter en Aries te invita a sanar algo familiar que afecta tu forma de amar.

El mensaje es que cuando alzas tus defensas, el amor propio se va. Tu afirmación es "me permito sentir, expresar y recibir amor sin reservas"

ACUARIO

Tu horóscopo del amor indica que Venus en Piscis te conecta con un amor más real, emocional y sensible, alejándote de personas superficiales, mientras que la luna en Escorpio influye positivamente en tu vida afectiva a través de tu sector profesional o de estudios, permitiéndote triunfar y celebrar un gran amor simultáneamente.

Urano trae cambios repentinos a tu mundo amoroso, y Júpiter en Aries te impulsa a hablar desde el corazón. El mensaje de amor es que el amor auténtico te expande y respeta tu libertad, no te encierra.

PISCIS

Venus en tu signo te convierte en el protagonista de la semana y la Luna en Escorpio te conecta con revelaciones profundas, por lo que debes prestar atención a tus sueños, pensamientos e intuiciones.

La cuadratura con Marte puede generar tensiones, pero también te da fuerza para defender tus deseos. Júpiter en Aries te invita a valorarte más.

El mensaje de amor es que el amor que das regresa multiplicado cuando te eliges a ti mismo como prioridad.

