Concert Week 2026: Así puedes comprar boletos 2x1 paso a paso en Ticketmaster y E-Ticket

Si eres amante de los conciertos, disfrutas la música en vivo y quieres ahorrar en tu próxima compra de boletos, esta semana es para ti. La Concert Week regresa con una nueva edición de la mano de Ocesa y Ticketmaster, y promete superar todo lo visto en años anteriores. Si quieres saber de qué se trata y cómo obtener entradas 2x1, sigue leyendo.

Diseñada para aquellos que disfrutan de los shows en vivo, la Concert Week es una iniciativa impulsada por Ocesa, en colaboración con Ticketmaster y Banamex, cuyo objetivo es acercar experiencias musicales a precios más accesibles y facilitar que puedas ir acompañado sin gastar de más.

Durante toda una semana, los boletos de una selección de conciertos estarán disponibles con la promoción dos por uno, lo que la convierte en una oportunidad ideal para quienes disfrutan asistir con frecuencia a espectáculos en vivo y buscan aprovechar al máximo su presupuesto.

¿Cuándo inicia la Concert Week?

Ocesa confirmó que la Concert Week se llevará a cabo del 9 al 16 de febrero, periodo en el que se podrá acceder al 2x1 en decenas de conciertos de distintos géneros en toda la República Mexicana.

¿Cómo comprar boletos con promoción 2x1?

El proceso es muy sencillo. La dinámica consiste en comprar un boleto y recibir el segundo sin costo, siempre y cuando el pago se realice con tarjetas Banamex.

Solo debes seguir estos pasos:

Ingresa a https://guias.ticketmaster.com.mx/concert-week-2026/ y elige el concierto de tu preferencia dentro de los eventos participantes. Selecciona la opción Concert Week, eligiendo dos boletos; el sistema aplicará automáticamente el descuento. Realiza el pago con tarjeta de crédito o débito Banamex y prepárate para disfrutar del espectáculo.

Es importante considerar que la promoción solo es válida en compras en línea y aplica al adquirir boletos en múltiplos de dos, con un mínimo de dos y un máximo de ocho entradas por transacción. El descuento corresponde a 50 % directo, por lo que pagarás únicamente el costo de un boleto al comprar dos.

El horario de compra es de 9:00 a 23:59 horas hasta el 16 de febrero de 2026. Además, para acceder a tres meses sin intereses, el monto mínimo de compra debe ser de 3 mil pesos. El beneficio es válido tanto en Ticketmaster como en eventos E-Ticket organizados por Ocesa.

La Concert Week se posiciona como una de las mejores oportunidades del año para disfrutar de la música en vivo sin afectar el bolsillo. Si tienes algún concierto en la mira, esta semana puede ser el momento perfecto para asegurar tus boletos, compartir la experiencia y vivir un gran show pagando menos.

