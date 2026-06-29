Lunes, 29 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Conoce los estrenos de HBO Max del 29 de junio al 5 de julio

Prepara tus palomitas y acompañanos a descubrir lo mejor del entretenimiento en HBO Max esta semana

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Solo elige tu estado de ánimo y deja que la programación de este fin de semana en el streaming se encargue del resto. CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica

Solo elige tu estado de ánimo y deja que la programación de este fin de semana en el streaming se encargue del resto. CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica

HBO Max se prepara para una semana llena de estrenos; del 29 de junio al 5 de julio la plataforma llega con algunas cintas directo de la pantalla grande que estamos seguros no te puedes perder.

Prepara tus palomitas y acompañanos a descubrir lo mejor del entretenimiento en HBO Max esta semana. 

Te recomendamos: Horóscopo chino de la semana de 29 junio al 3 de julio; descubre qué le espera a tu signo

Esta semana, el 1 de julio, llega a HBO Max  “Bang my Box: La historia de Robyn Bird”; mucho antes de que existieran Internet y los influencers, ya había una mujer que conquistaba la pantalla sin filtros: Robin Byrd. Con su icónico bikini negro de croché y una personalidad auténtica y desinhibida, se convirtió en una de las figuras más llamativas de la televisión de acceso público en Nueva York. Entre 1977 y 1998, creó, produjo y condujo un exitoso programa nocturno en vivo donde combinaba llamadas del público, entrevistas y presentaciones de artistas del entretenimiento para adultos, así como de talentos de la escena experimental.

Por otro lado, también el 1 de julio se estrena en el gran catálogo del streaming “Ha nacido una estrella” dirigida y protagonizada por Bradley Cooper, quien comparte el estelar junto con Lady Gaga; la cinta se estrenó en 2018 y narra la historia de Jackson Maine, un reconocido músico cuya carrera atraviesa su etapa más difícil, conoce por casualidad a Ally, una joven cantante de enorme talento que aún no ha encontrado la oportunidad de brillar. 

Convencido de su potencial, decide impulsarla en el competitivo mundo de la música y la acompaña en su camino hacia el estrellato. Mientras la carrera de Ally despega, entre ambos surge un intenso romance que deberá enfrentarse a los demonios internos y al carácter autodestructivo de Jackson, poniendo a prueba su amor y sus sueños. 

     

Lee también: Carlos Ballarta salta al universo de “Minions & Monstruos”

Estrenos de la semana en HBO Max

  • 1 de julio- Bang my Box: La historia de Robyn Bird
  • 1 de julio- Ha nacido una estrella
  • 2 de julio- Dunkerque
  • 2 de julio- Tenet
  • 5 de julio- Un profeta
  • 5 de julio- Emilia Pérez
     

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones