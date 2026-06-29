HBO Max se prepara para una semana llena de estrenos; del 29 de junio al 5 de julio la plataforma llega con algunas cintas directo de la pantalla grande que estamos seguros no te puedes perder.

Prepara tus palomitas y acompañanos a descubrir lo mejor del entretenimiento en HBO Max esta semana.

Esta semana, el 1 de julio, llega a HBO Max “Bang my Box: La historia de Robyn Bird”; mucho antes de que existieran Internet y los influencers, ya había una mujer que conquistaba la pantalla sin filtros: Robin Byrd. Con su icónico bikini negro de croché y una personalidad auténtica y desinhibida, se convirtió en una de las figuras más llamativas de la televisión de acceso público en Nueva York. Entre 1977 y 1998, creó, produjo y condujo un exitoso programa nocturno en vivo donde combinaba llamadas del público, entrevistas y presentaciones de artistas del entretenimiento para adultos, así como de talentos de la escena experimental.

Por otro lado, también el 1 de julio se estrena en el gran catálogo del streaming “Ha nacido una estrella” dirigida y protagonizada por Bradley Cooper, quien comparte el estelar junto con Lady Gaga; la cinta se estrenó en 2018 y narra la historia de Jackson Maine, un reconocido músico cuya carrera atraviesa su etapa más difícil, conoce por casualidad a Ally, una joven cantante de enorme talento que aún no ha encontrado la oportunidad de brillar.

Convencido de su potencial, decide impulsarla en el competitivo mundo de la música y la acompaña en su camino hacia el estrellato. Mientras la carrera de Ally despega, entre ambos surge un intenso romance que deberá enfrentarse a los demonios internos y al carácter autodestructivo de Jackson, poniendo a prueba su amor y sus sueños.

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Estrenos de la semana en HBO Max

1 de julio- Bang my Box: La historia de Robyn Bird

1 de julio- Ha nacido una estrella

2 de julio- Dunkerque

2 de julio- Tenet

5 de julio- Un profeta

5 de julio- Emilia Pérez



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