Lunes, 29 de Junio 2026

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La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Rodrigo Enamorado”

Los seguidores del cine francés ya pueden disfrutar de la película Rodrigo Enamorado en la pantalla grande

Por: Xochitl Martínez

"Rodrigo Enamorado" ya está en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/NUEVA ERA FILMS.

Finalmente la película francesa Rodrigo Enamorado llega a las salas de cine comercial, tras haber formado parte del Tour de Cine Francés del año pasado.

 Rodrigo Enamorado. ESPECIAL/NUEVA ERA FILMS.
Rodrigo Enamorado. ESPECIAL/NUEVA ERA FILMS.

Stéphane es un actor en apuros, que llega con su compañía al Festival de teatro de Aviñón para presentar una obra. Allí, se reencuentra con Fanny, una actriz de renombre que interpreta un drama clásico y a quien conoció años atrás.

Stéphane se enamora perdidamente de la prometedora actriz y para acercarse a ella, finge que interpretará a Rodrigo, el papel principal en la prestigiosa obra “El Cid” de Corneille.

 Rodrigo Enamorado. ESPECIAL/NUEVA ERA FILMS.
Rodrigo Enamorado. ESPECIAL/NUEVA ERA FILMS.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Supergirl”

Hundido en su mentira, se presentarán una serie de graciosas situaciones hasta que la verdad termina por salir a la luz.

Rodrigo Enamorado es perfecta para ti si te gustan las películas ligeras que combinan el romance con la comedia o si eres aficionado al cine francés.

   

Rodrigo Enamorado

(Avignon)
De Johann Dionnet.
Con Baptiste Lecaplain, Alison Wheeler, Lyès Salem, Elisa Ruschke, Rudy Milstein.
Francia, 2025.

XM

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