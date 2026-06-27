La legendaria cantante cubana Celia Cruz se convirtió en la "primera artista latina" cuya voz ha sido recreada mediante inteligencia artificial (IA), una tecnología que solo se utilizará en proyectos acordes con su legado y los valores que defendió en vida, como "ensalzar" la cultura hispana, explicó a EFE su albacea, Omer Pardillo.

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Preservar el legado de la “Reina de la salsa”

El representante detalló que el objetivo es preservar el legado de la "Reina de la salsa", fallecida en 2003, y acercarlo a las nuevas generaciones sin perder el control sobre el uso de su imagen y su voz.

"El propósito es que la voz de Celia y el legado se mantengan relevantes y accesibles para futuras generaciones", indicó. El representante precisó que la voz generada con inteligencia artificial ya está creada y registrada, pero que su utilización estará sujeta a una estricta supervisión del patrimonio de la artista, nacida en La Habana en 1925.

“No es que todo el mundo va a tener acceso y coger la voz de Celia y hacer lo que quieran, no”. "Esto es un proceso muy limitado", aseguró. Pardillo aclaró que cada propuesta será analizada antes de recibir autorización. “Tengo que tener mucho cuidado porque no quiero tampoco que la voz de Celia se utilice para cosas que ella no hubiese querido”, dijo. "Siempre que voy a empezar un proyecto, lo pienso tres veces y pienso si le hubiera gustado a ella o no le hubiera gustado", enfatizó.

El trabajo estuvo a cargo de ElevenLabs

Manifestó que el trabajo estuvo a cargo de ElevenLabs, que ya habían simulado la voz de la poeta estadounidense Maya Angelou, a quien él conoció a través de Celia Cruz, lo que, cuenta, disipó sus dudas iniciales sobre el uso de esta tecnología.

El albacea, quien trabajó con la salsera desde que él tenía 17 años, descartó además que la tecnología vaya a emplearse para campañas políticas. "Nunca lo usaría para nada político, ninguna campaña ni nada", afirmó. En cambio, consideró que la herramienta puede servir para difundir la historia de la música latina y responder preguntas con declaraciones que la cantante realizó en vida.

"Yo creo que es más para ensalzar nuestra cultura... y que ella te pueda responder con las cosas que ella dijo, porque tampoco nos vamos a ir muy fuera de lo que ella dijo", explicó.

Añadió que, aunque la tecnología permite reproducir la voz tanto en español como en inglés, la prioridad será el español. Señaló que solo contemplaría "algunas pequeñas cosas en inglés" si mantienen la autenticidad de la intérprete.

Entre las aplicaciones que contempla también figuran la narración de libros y contenidos educativos, siempre respetando el pensamiento de la artista.

Pardillo admitió que uno de sus mayores temores era que cualquier persona pudiera utilizar la voz de la 'Guarachera de Cuba' sin autorización o asociarla a mensajes contrarios a sus convicciones.

No todo el mundo tendrá acceso a la voz de Celia Cruz

“El mayor miedo era que todo el mundo tuviera acceso y que mañana yo me encontrara la voz de Celia hablando con algún personaje que ella nunca hubiese querido”. "Eso no pasa", sostuvo.

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Desde ElevenLabs, la responsable de alianzas con talentos, Bridget Ferris, destacó el valor de esta colaboración "para llevar su voz a este nuevo capítulo de la tecnología de una manera intencional y digna de su extraordinario legado".

"No hay una voz como la de Celia Cruz; su energía, su alegría y su impacto cultural son realmente únicos", expresó Ferris.

Pardillo destacó que ElevenLabs mantiene un control sobre el uso de la voz y que cualquier utilización no autorizada será combatida por la vía legal. "Hay un control absoluto del manejo", concluyó.

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