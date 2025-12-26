Mizada Mohamed: Horóscopos para el fin de semana del 26 al 28 de diciembre

Aries

Tienes todo a tu favor. Este es un momento para reflexionar sobre quién eres, qué deseas y hacia dónde te diriges. Reconocer tus bendiciones abrirá puertas importantes. Con la Luna Creciente en tu signo, muchos de tus sueños comienzan a tomar forma. La gratitud será la clave para activar la abundancia.

Tauro

Júpiter retrógrado en Cáncer ha puesto a prueba tu fortaleza y capacidad. Hoy viernes y mañana sábado serán días decisivos, con reuniones, eventos o celebraciones que traerán información valiosa para tu futuro profesional a corto plazo. Mantente atento: algo importante se está gestando.

Géminis

Se presentan cambios positivos, novedades y oportunidades. Este viernes podrías recibir llamadas, mensajes o noticias que esperabas desde hace tiempo. Continúa con planes de viaje, organización o traslados: el movimiento y la expansión están muy bien aspectados.

Cáncer

Todo aquello que has visualizado comienza a materializarse. Las transformaciones que buscaste durante el año están muy cerca de consolidarse. Aunque aún ajustas algunos movimientos importantes, el equilibrio entre tu vida personal, familiar y profesional está cada vez más firme. El día favorece celebraciones y reuniones en casa.

Leo

Los cambios están marcados con fuerza: mudanzas, remodelaciones, reparaciones, compras importantes o cierre de ciclos. Estás despidiendo el año con movimientos que te brindan mayor paz, estabilidad y tranquilidad emocional. Todo fluye hacia un nuevo comienzo más armónico.

Virgo

Aunque parezca un periodo lento, sigues siendo observado por tu entrega, compromiso y talento. En los próximos días —hoy o a inicios de la próxima semana— pueden llegar propuestas laborales que te darán estabilidad y seguridad económica. Mantente receptivo y confiado.

Libra

Avanza con los pies bien puestos en la tierra, el corazón abierto y la mirada elevada. Es momento de disfrutar el presente, cerrar ciclos y abrir nuevas etapas. Agradece lo que ya tienes y visualiza lo que deseas: tu mente está poderosa y todo puede manifestarse con mayor facilidad.

Escorpio

El amor y la estabilidad toman protagonismo. Venus en Capricornio te impulsa a formalizar relaciones, iniciar nuevas etapas sentimentales o cerrar ciclos laborales para enfocarte en lo que realmente suma. El universo te ofrece oportunidades claras: es momento de elegir con conciencia.

Sagitario

Haz un balance honesto de este año y retoma proyectos que dejaste inconclusos. Los astros te favorecen con éxito, prosperidad y buena fortuna. Aléjate de quienes minimizan tus sueños y confía en tu visión. El universo te recuerda que tienes la capacidad de lograr mucho más.

Capricornio

Es tiempo de expresarte, comunicar y avanzar con decisión. Con el Sol, Venus y Marte en tu signo, tienes energía y claridad para perseguir tus objetivos. El fin de semana favorece el contacto con la naturaleza, donde recibirás señales importantes para tu vida profesional.

Acuario

Aprovecha cada oportunidad en el momento en que aparezca. Tu creatividad y visión te guiarán hacia las decisiones correctas en temas laborales y económicos para las próximas semanas. Confía en tu intuición: ella te llevará al lugar y a las personas adecuadas.

Piscis

Atrévete a vivir intensamente el presente. Tu intuición y sensibilidad están más activas que nunca, guiándote hacia el camino correcto para cumplir tus sueños. Este día trae una noticia positiva relacionada con tu hogar o un ser querido, llenándote de alegría y esperanza.

NA