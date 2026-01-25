Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 26 al 31 de enero

Aries

Aries estará bajo la influencia de la carta de El Diablo, una señal de advertencia para abrir bien los ojos ante envidias, traiciones y personas con malas intenciones. No es momento de prestar dinero ni de contar planes. Será una semana intensa de trabajo, pagos y cierre de mes. La salud requiere atención, especialmente riñones y vías urinarias, por lo que se recomienda tomar más agua y moverse más.

La buena suerte llega con los números 05, 19 y 22, y con los colores rosa mexicano y rojo. Mercurio traerá una llamada o propuesta importante relacionada con un nuevo trabajo o negocio. Las cartas anuncian además sorpresas económicas, regalos y hasta la posibilidad de un cambio de casa o ciudad en el corto plazo.

Además, Aries deberá enfocarse en cerrar pendientes legales, administrativos o financieros antes de que termine el mes, ya que arrastrar estos temas podría convertirse en un obstáculo en febrero. La recomendación es actuar con cabeza fría, no engancharse en conflictos innecesarios y mantener un perfil bajo, ya que mientras menos se exponga, más fácil será concretar sus objetivos.

Tauro

Tauro recibe la carta de El Mago, que anuncia una etapa en la que lo que se pida puede comenzar a materializarse. El cansancio acumulado y el estrés están pasando factura, especialmente en el estómago y el sistema digestivo. Es momento de organizar mejor el tiempo, descansar y no sobrepensar.

Habrá presión laboral y juntas importantes, además de un viaje corto por trabajo o asuntos familiares. La suerte llega con los números 02, 07 y 34, y con los colores azul y blanco. Saturno pide estructura, orden y disciplina con el dinero. Las cartas advierten que hay que analizar muy bien cualquier propuesta antes de aceptarla.

En el terreno personal, Tauro tendrá que poner límites claros tanto en el trabajo como en la familia, ya que ha estado cargando responsabilidades que no le corresponden. Si logra organizar mejor su agenda y priorizar su bienestar, podrá recuperar energía y claridad mental para tomar mejores decisiones.

Géminis

Géminis está protegido por la carta de La Estrella, que confirma que seguirá brillando y que cualquier cambio de trabajo, casa o negocio será favorable. El mayor enemigo esta semana será el autosabotaje: hablar de más, confiar en quien no se debe o contar planes antes de tiempo.

La mente será su punto débil, con riesgo de estrés, insomnio y migraña. Hay posibilidades de ganar dinero con los números 15, 24 y 30, y los colores rojo y naranja. Se marcan mejoras en el hogar y la planeación de un viaje importante. Júpiter impulsa inversiones y crecimiento, pero pide pensar bien antes de actuar.

En lo emocional, Géminis tendrá que decidir si continúa en una relación o situación que ya no le da paz. Esta semana es clave para replantearse prioridades y elegir lo que realmente le hace bien, incluso si eso implica cerrar ciclos o tomar distancia de ciertas personas.

Cáncer

Cáncer vive un momento de avance gracias a la carta de La Rueda de la Fortuna. Es tiempo de crecer, soltar cargas que no le corresponden y aprender a delegar. El estrés ha afectado su salud, especialmente en temas hormonales y de tiroides, por lo que necesita bajar el ritmo.

Será una semana de trámites, asuntos legales y organización de viajes futuros. La suerte llega con los números 03, 09 y 37, y los colores blanco y negro. La Luna potencia su intuición y su lado espiritual, pero también advierte sobre relaciones complicadas o personas no disponibles.

En el plano familiar, Cáncer podría recibir noticias importantes relacionadas con hijos, padres o pareja, que lo llevarán a tomar decisiones relevantes para los próximos meses. La clave estará en no actuar solo desde la emoción, sino también desde la lógica.

Leo

Leo entra en una etapa fuerte de crecimiento económico con la carta del As de Oros. Es tiempo de hacer dinero, pagar deudas y ordenar asuntos legales, pero con absoluta discreción: no conviene contar planes a nadie.

Habrá propuestas de viajes cortos y cambios importantes en casa, trabajo o estudios. La salud pide cuidar la espalda, la columna y los riñones. La suerte aparece con los números 18, 25 y 29, y con los colores azul fuerte y amarillo. Plutón marca un renacimiento personal y profesional.

En lo sentimental, Leo tendrá que definir si sigue apostando por una relación inestable o si decide empezar de cero. La semana también favorece reconciliaciones familiares y acuerdos que habían estado detenidos por orgullo o malentendidos.

Virgo

Virgo recibe la carta de El Loco, que habla de actuar sin miedo y de lanzarse a emprender. Es un gran momento para iniciar un negocio o combinar el trabajo fijo con un proyecto propio.

Se marcan trámites de migración o documentos importantes y golpes de suerte con los números 01, 10 y 31. La salud sigue siendo prioridad, especialmente en temas hormonales y reproductivos. Los colores recomendados son amarillo y verde. Este año se perfila como una etapa de cambios, viajes y mudanzas. Las cartas también señalan la llegada de una persona influyente que podría ofrecer una oportunidad laboral o una alianza importante.

A nivel personal, Virgo tendrá que aprender a confiar más en sí mismo y a no postergar decisiones por miedo a equivocarse. Esta semana es ideal para dar el primer paso hacia un cambio que lleva tiempo planeando, incluso si todavía no tiene todo completamente bajo control.

Libra

Libra recibe la carta de El Carruaje, que marca avance, determinación y decisiones firmes. Es momento de seguir adelante sin detenerse, buscar cursos, estudios o nuevas formas de aprendizaje, y sobre todo limpiar su vida de lo que ya no sirve: malas amistades, vicios o situaciones estancadas. También es una semana ideal para pensar en un cambio de casa o en mejorar el lugar donde vive. Su punto débil será la piel, el cabello y los dientes, por lo que conviene cuidarse más y mejorar la alimentación.

Habrá mucho trabajo, ingresos extra y movimientos bancarios importantes, como abrir una nueva cuenta o cambiar de institución. El jueves será su mejor día. Llegan reuniones, fiestas y eventos sociales, donde Libra brillará con luz propia.

La suerte aparece con los números 11, 17 y 21, y con los colores blanco y azul fuerte. Las cartas hablan de un amor nuevo y profundo, además de invitaciones a bodas y viajes. También se marca la llegada de una nueva oportunidad laboral que ayudará a crecer económicamente.

Escorpión

Escorpión está bajo la influencia de la carta de La Torre, que exige controlar el carácter, el enojo y los impulsos. Si no aprende a manejar su temperamento, podría echar a perder grandes oportunidades. El punto débil esta semana será la mente: estrés, angustia y pensamientos negativos. Sin embargo, es una semana muy poderosa en lo laboral, ideal para pedir un ascenso, un aumento o asumir un nuevo cargo.

Su mejor día será el miércoles. La suerte llega con los números 12, 27 y 28, y con los colores amarillo y naranja. Urano impulsa cambios drásticos y necesarios: cambiar de trabajo, de casa o incluso de rumbo de vida. Las cartas también anuncian oportunidades para un negocio propio y la llegada de una persona influyente del extranjero. Eso sí, se recomienda alejarse de vicios, malas amistades y relaciones tóxicas para consolidar esta nueva etapa.

Sagitario

Sagitario recibe la carta de La Templanza, que habla de crecimiento, equilibrio y madurez. Este es un año clave para definir hacia dónde va su vida y aprender a valorar su tiempo. Es una semana para retomar hábitos saludables, cuidar la alimentación y volver al ejercicio, ya que su punto débil será el aumento de peso y los excesos.

El martes será su mejor día. La suerte aparece con los números 23, 34 y 45, y con los colores blanco y rojo. Se marcan viajes, cambios de residencia y un nuevo camino en lo económico. Marte impulsa fuerza, decisión y movimiento, pero también advierte sobre el carácter impulsivo.

Las cartas indican oportunidades laborales importantes, propuestas para enseñar o capacitar a otros y la posibilidad de un crecimiento financiero sólido si sabe elegir bien sus alianzas.

Capricornio

Capricornio está regido por la carta de El Emperador, que confirma su liderazgo y fortaleza en este 2026. Es una semana para pagar deudas, ordenar pendientes y planear un viaje para febrero, ya sea por trabajo, trámites o asuntos familiares. En lo económico, se abren oportunidades para crecer, pero se recomienda no prestar dinero ni confiarse en exceso.

Su mejor día será el martes. La suerte llega con los números 04, 06 y 35, y con los colores azul y rojo. El punto débil será la piel, el cabello y los riñones, por lo que debe cuidar su salud y tomar más agua. Venus favorece las relaciones, los contactos y los asuntos diplomáticos, pero también pide administrar mejor el tiempo. Las cartas advierten sobre chismes, intrigas y amores del pasado, así como la llegada de un trámite importante relacionado con visa, pasaporte o trabajo.

Acuario

Acuario está en su año y eso se nota: es una etapa de crecimiento, estabilidad, cambios positivos y grandes oportunidades. Habrá una propuesta laboral importante y contacto con personas del extranjero para proyectos o contratos. El jueves será su mejor día. Será una semana de mucho trabajo, pero con recompensas económicas claras.

La suerte llega con los números 08, 26 y 40, y con los colores amarillo y rojo. Marte le da fuerza para ganar cualquier batalla legal, laboral o personal, aunque también le pide controlar impulsos y deseos. Las cartas anuncian viajes, cambios de casa, regalos inesperados y estabilidad amorosa, incluso con posibilidad de embarazo. Es un año para expandirse, atreverse y aprovechar cada oportunidad que llegue.

Piscis

Piscis recibe la carta de El Mundo, que anuncia éxito, expansión y una etapa de plenitud. Es una semana de trabajo, estabilidad económica y nuevas oportunidades. El lunes será su mejor día. En lo emocional, se marca una etapa de estabilidad amorosa, con posibilidad de embarazo o consolidación de pareja.

La suerte aparece con los números 13, 14 y 20, y con los colores azul intenso y blanco. Júpiter impulsa crecimiento, riqueza y estabilidad, pero también advierte sobre fraudes y malos manejos de dinero.

Las cartas recomiendan no prestar dinero, cuidar la salud —especialmente migrañas y defensas— y aprender a no idealizar tanto a las personas. Se anuncian viajes, pago de deudas pendientes y triunfos en asuntos legales o de migración.

Con información de Mhoni Vidente

MF