Para algunos, el amor es un regalo; para otros, una carga imposible de esquivar, en la familia Owens, amar significa asumir una condena inevitable: cualquier hombre que se enamore de una de sus mujeres está marcado por un destino trágico. Así se levanta el mundo de “Hechizo de amor", una historia donde la magia no es un simple recurso, sino una herencia que atraviesa generaciones.

Sally y Gillian crecieron rodeadas de tías fuera de lo común, rituales cotidianos y secretos guardados como legado familiar. Desde pequeñas aprendieron que sobre ellas pesa un antiguo hechizo que las obliga a vivir con una verdad cruel: el amor, para una Owens, siempre cobra un precio fatal.

Aun así, cada una decide enfrentarlo a su manera. Sally intenta llevar una vida tranquila, lejos de la brujería, convencida de que la normalidad puede protegerla; mientras que Gillian busca romances fugaces y emociones sin freno.

El equilibrio se rompe cuando Jimmy, una de las parejas de Gillian, muere de forma accidental. Las hermanas deberán unir fuerzas para ocultar lo ocurrido, enfrentar a un detective que empieza a sospechar y, sobre todo, intentar romper el embrujo que las persigue.

Estrenada en 1998, "Hechizo de amor" no fue un éxito inmediato en taquilla, pero el tiempo la colocó en otro lugar. La química entre Sandra Bullock y Nicole Kidman, el tono que mezcla fantasía, humor y oscuridad, y una historia centrada en la sororidad antes que, en el romance, la convirtieron en una película de culto.

Hoy, la secuela, "Hechizo de amor 2", ya fue filmada en Londres y se estrenará en septiembre de 2026. Kidman y Bullock regresan también como productoras, retomando una historia que el público nunca dejó ir.

Dónde ver: Prime Video

