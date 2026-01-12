Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El impulso por actuar se intensifica, aunque será importante mantener la calma al comunicar tus ideas. En el trabajo, tu iniciativa será bien valorada. En el amor, escuchar evitará malentendidos. Canalizar tu energía con orden ayudará a tomar decisiones acertadas.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad comienza a consolidarse, especialmente en temas económicos y planes a largo plazo. En el plano emocional, alguien cercano puede requerir tu apoyo. La paciencia será clave frente a pequeños contratiempos. La constancia rendirá frutos.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La comunicación fluye y permite aclarar situaciones del pasado. En el trabajo, la creatividad aporta soluciones prácticas. Evita la dispersión y cuida el descanso mental. Escuchar con atención será tan valioso como expresarte.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las emociones se intensifican, pero podrás gestionarlas con equilibrio. Es un día adecuado para atender asuntos del hogar y fortalecer vínculos familiares. El diálogo honesto mejora la vida afectiva. Dedicarte tiempo personal ayudará a mantener la estabilidad.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu capacidad de liderazgo se hace notar, especialmente en el ámbito profesional. Mantener una actitud abierta en las relaciones personales será fundamental. Una oportunidad puede presentarse si prestas atención a los detalles. La autocrítica constructiva favorece el crecimiento.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La planificación te permitirá resolver pendientes que generaban tensión. En lo afectivo, aclarar expectativas ayudará a consolidar la confianza. Reconocer tus avances es tan importante como seguir esforzándote. La perseverancia dará resultados.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El día invita a equilibrar obligaciones y bienestar personal. Se favorecen los acuerdos, las conversaciones pendientes y las reconciliaciones. En el amor, los actos sinceros fortalecen vínculos. No pospongas asuntos que requieren atención inmediata.

Escorpión (23 de octubre – 21 de noviembre)

La intensidad se canaliza en firmeza y claridad. Es un buen momento para tomar decisiones relevantes y dejar atrás situaciones que ya cumplieron su ciclo. En el trabajo, la intuición será una guía confiable. Evita conflictos innecesarios en el ámbito sentimental.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El optimismo impulsa planes relacionados con estudios, viajes o proyectos futuros. En las relaciones personales, la honestidad será clave para mantener la armonía. Ordenar tus pensamientos facilitará la concreción de objetivos. Una noticia alentadora podría llegar.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La constancia y la organización marcan el ritmo del día. Es una jornada favorable para avanzar en temas laborales y económicos. En el ámbito emocional, mostrar mayor apertura fortalecerá los lazos. Delegar responsabilidades te permitirá avanzar con mayor equilibrio.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las ideas originales toman fuerza y te ayudan a resolver asuntos pendientes de manera distinta. En lo social, se afianzan amistades importantes. Antes de tomar decisiones, escucha tu voz interior. Un giro inesperado puede abrir nuevas oportunidades.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La jornada favorece la introspección, la creatividad y las actividades espirituales. En el plano afectivo, expresar lo que sientes fortalecerá tus relaciones. Confía en tus capacidades y permite que la sensibilidad sea una aliada. Un detalle afectuoso puede generar un impacto positivo.

Con información de Mhoni Vidente

BB