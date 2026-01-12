Durante la semana del 12 al 18 de enero, la energía astral se mueve de forma favorable para algunos signos del zodiaco, especialmente en temas relacionados con el amor y el dinero. De acuerdo con las predicciones y lecturas del tarot de Mhoni Vidente, este periodo marca oportunidades importantes, cierres de ciclos y avances que pueden traducirse en estabilidad emocional y mejoras económicas. A continuación, te compartimos cuáles son los signos que contarán con mayor fortuna en estos dos aspectos clave.

Aries

Aries inicia la semana con cartas que auguran movimiento y decisiones acertadas. En el amor, se favorecen los reencuentros, las reconciliaciones y el inicio de relaciones con bases más firmes. Quienes están solteros podrían conocer a alguien especial de manera inesperada. En el dinero, llegan pagos pendientes, propuestas laborales o ingresos extra que ayudan a equilibrar las finanzas. Es un buen momento para invertir con prudencia.

Tauro

La estabilidad que Tauro ha buscado comienza a reflejarse. En el plano sentimental, la semana trae armonía y compromisos, especialmente para quienes ya tienen una relación estable. En lo económico, se presentan oportunidades para crecer de forma sostenida, ya sea mediante un ascenso, un nuevo proyecto o un acuerdo favorable. La constancia será clave para aprovechar esta racha positiva.

Leo

Leo se posiciona como uno de los signos más favorecidos. En el amor, la pasión y la comunicación se intensifican, fortaleciendo vínculos y aclarando sentimientos. Para los solteros, hay posibilidades de iniciar una relación significativa. En el dinero, las cartas indican éxito profesional, reconocimiento y avances en proyectos que habían estado detenidos. La buena fortuna acompaña sus decisiones.

Escorpión

Esta semana representa un periodo de transformación positiva. En el ámbito sentimental, Escorpión deja atrás conflictos y abre espacio a relaciones más honestas y profundas. En lo financiero, se marcan cierres de ciclos económicos complicados y la llegada de nuevas oportunidades que permiten mayor estabilidad. Es un momento propicio para reorganizar gastos y planear a futuro.

Capricornio

Capricornio recibe recompensas por su esfuerzo constante. En el amor, se fortalecen la confianza y la seguridad emocional, lo que favorece acuerdos importantes en pareja. En el dinero, la semana trae avances laborales, contratos o propuestas que pueden mejorar de manera significativa su situación económica. La disciplina seguirá siendo su mejor aliada.

Aunque estos signos cuentan con una influencia astral más fuerte, el resto del zodiaco también puede beneficiarse si actúa con claridad, enfoque y responsabilidad.

Con información de Mhoni Vidente

BB