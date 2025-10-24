Viernes, 24 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY viernes 24 de octubre

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este viernes

Por: Moisés Figueroa

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este viernes. ESPECIAL

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este viernes. ESPECIAL

Aries: Este es tu momento de renacer y reconectar contigo mismo. Esa conexión nace desde tu interior: háblate con amor, valora quién eres y reconoce lo mucho que has crecido. Has pasado por etapas de cambio y aprendizaje, pero ahora las energías se abren para que inicies proyectos nuevos. Ya superaste pruebas importantes, así que avanza con confianza, Aries.

Tauro: Si analizas todo lo vivido, notarás tu gran fortaleza, experiencia y capacidad para salir adelante. Es el momento de comunicar tus verdaderas necesidades, tanto en el trabajo como en el hogar. Expresarte te llevará a acuerdos favorables y llenos de armonía. Venus ilumina tu vida con amor, paz y serenidad.

Géminis: La comunicación es tu don, y hoy es un día ideal para dialogar y negociar lo que realmente deseas. Has recorrido un camino de claridad interior y sabes lo que quieres. Mantente centrado y no dejes que nada te desestabilice. En casa, una noticia muy especial llenará tu corazón de alegría.

Cáncer: La providencia se manifiesta en todos los aspectos de tu vida: físico, mental y espiritual. A través de tus amistades podrás conectar con personas que aportarán mucho a tu futuro cercano. También se vislumbran planes de viajes familiares que traerán momentos muy positivos.

Leo: Todo lo que imagines puede hacerse realidad, ya que tu mente está especialmente poderosa. Cuida tus pensamientos y rodéalos de energía positiva: amor, alegría, éxito y bienestar. Algo nuevo llega a tu vida profesional y traerá beneficios económicos en las próximas semanas.

Virgo: Puede que tengas algunas dudas antes de tomar decisiones laborales importantes. Analiza con calma, observa tus opciones y elige lo que más beneficie tu bienestar y el de tu familia. Se abren oportunidades para emprender por tu cuenta y también se vislumbran mejoras económicas o un aumento de ingresos.

Libra: Todo esfuerzo da frutos, y este es tu momento de cosechar lo que has sembrado durante años. Desde hoy y en los próximos días notarás cambios positivos, especialmente en el ámbito laboral y económico. Las recompensas que esperabas finalmente llegan.

Escorpión: Es importante que observes con cuidado cada paso que des, especialmente en lo profesional. El Sol y la Luna están en tu signo, potenciando tu intuición. Mantente con los pies firmes en la tierra y el corazón abierto. No pierdas de vista tus metas ni lo que sabes que mereces, sobre todo en el aspecto económico.

Sagitario: Se aproximan experiencias nuevas en el ámbito laboral y de aprendizaje. Muchos Sagitario iniciarán o retomarán estudios, y podrían surgir mudanzas o remodelaciones en el hogar. Tu enfoque está en tu familia, y la prosperidad económica también se fortalece.

Capricornio: No te enganches con comentarios o personas que intenten sacarte de tu equilibrio. Eres inteligente y capaz; enfócate en tus objetivos y sigue avanzando. Tu esfuerzo está siendo reconocido y observado por quienes valoran tu trabajo.

Acuario: Tu intuición y percepción están más agudas que nunca. Júpiter te favorece con suerte y oportunidades para mejorar tus ingresos y renovar tu entorno familiar. Presta atención a tus sueños, pues podrían darte mensajes valiosos.

Piscis: Algo que estaba detenido finalmente comenzará a moverse con rapidez. Trámites, acuerdos o proyectos que no avanzaban se destraban y fluyen con éxito. Se abren caminos para tu libertad y para comenzar nuevas etapas en tu vida.

MF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones