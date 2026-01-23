Viernes, 23 de Enero 2026

Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY viernes 23 de enero

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este viernes

Por: Moisés Figueroa

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este viernes.

Aries

Es momento de moverte, de decir lo que piensas y de aprovechar la energía que está rodeándote. El cielo está de tu lado y este no es tiempo de dudar, sino de actuar. Usa tu fuerza, tu liderazgo y tus contactos para convertir tus proyectos en realidad. Hoy la clave es avanzar sin darle tantas vueltas a las cosas.

Tauro

Llega una etapa de impulso, determinación y deseo de hacer cosas distintas. Se aproximan transformaciones importantes en tu manera de pensar, sentir y actuar, que abrirán nuevas oportunidades. Se marcan cambios en el hogar, remodelaciones o incluso movimientos laborales. Además, tu economía comienza a acomodarse y podrás saldar pendientes que traías arrastrando.

Géminis

La suerte gira a tu favor, pero recuerda que no es momento de analizar, sino de actuar. Libérate de compromisos que te atan y corre detrás de lo que realmente quieres. Tratar de quedar bien con todos solo frena tu avance. Estás en una etapa clave en lo profesional, con propuestas que traerán estabilidad y mayor tranquilidad económica.

Cáncer

Te encuentras en un momento de plenitud emocional. La Luna nueva en Piscis despierta tu intuición y tu sensibilidad, mientras Júpiter en tu signo sigue abriéndote puertas. Este día es especial porque llegan noticias relacionadas con tu familia que se sienten como un premio o reconocimiento, devolviéndote la calma y la alegría interior.

Leo

Sigues brillando con luz propia, y si a alguien le incomoda, es su problema. Estás atravesando un ciclo excelente con varios planetas impulsándote. Te sientes satisfecho y motivado, pero conviene mantener tus planes en reserva. Se marcan compras o cambios en el hogar y comienzan a activarse viajes que se extenderán a lo largo del año.

Virgo

La paciencia, la prudencia y la constancia siguen siendo tus mejores aliadas. Gracias a tu disciplina, esfuerzo y compromiso, aparece un reconocimiento o una propuesta que te dará mayor libertad de acción y mejores ingresos. Este es un respiro importante en tu vida profesional.

Libra

Es tiempo de ver las cosas con mayor claridad y quitarte cualquier venda de los ojos. Llega un periodo ideal para negociar, hablar y llegar a acuerdos. A través de tus relaciones y contactos avanzarás rápidamente en un contrato, un trato o un viaje que tienes en puerta. También es momento de reconciliarte contigo mismo y fortalecer los lazos con quienes amas.

Escorpión

Tienes todas las cartas a tu favor en lo físico, mental y espiritual. Se abre una racha muy positiva de varios días llena de eventos, reuniones y celebraciones. Conocerás personas nuevas y también se marca un reencuentro amoroso que traerá mucha felicidad. Además, vienen cambios muy favorables en tu economía, por lo que conviene ordenar bien tus finanzas.

Sagitario

Mantén la sonrisa y no permitas que nadie te saque de tu centro. Sabes quién eres y hacia dónde vas, sigue firme en ese camino. Es el momento ideal para usar tu creatividad y tu energía para retomar proyectos que habías dejado en pausa desde hace tiempo y llevarlos finalmente a la acción.

Capricornio

Es tiempo de soltar ataduras y atreverte a ir por lo que deseas. El pasado ya no pesa y el futuro se construye en el presente. Saturno y Neptuno te impulsan a poner las cartas sobre la mesa en lo profesional, recordándote que mereces recibir en la misma medida en la que das. Tienes la capacidad y la fuerza para exigir lo justo.

Acuario

Todo juega a tu favor con tantos planetas en tu signo, y la energía seguirá aumentando. Es un gran momento para iniciar cosas nuevas y diferentes, porque lo que emprendas ahora tiene altas probabilidades de éxito y prosperidad. Solo cuida no divulgar tus planes antes de tiempo.

Piscis

Estos días son especialmente importantes para ti, con reuniones, eventos o encuentros donde llegan reconocimientos y recompensas. Algo nuevo comienza a tomar forma en tu vida y te dará paz y tranquilidad. Tiene que ver con tus seres queridos y también con mejoras importantes en tu economía y en tu equilibrio interior.

