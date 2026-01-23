Tras dar a conocer sus nominaciones, los Oscar 2026 llegan cargados de contrastes, sorpresas y un cine que no se conforma. La categoría de Mejor película parece un buffet cinematográfico: hay de todo y para todos los gustos. Desde la oscuridad gótica y elegante de “Frankenstein” hasta la poesía íntima de “Hamnet”, pasando por el fenómeno social “Sinners” que, con 16 nominaciones, ya hace historia al convertirse en la película más nominada en la historia de estos premios.

Por su parte, “Una batalla tras otra” se impone como un monumento cinematográfico con 13 nominaciones. Paul Thomas Anderson firma un relato expansivo y contemplativo sobre la guerra, la memoria y la humanidad, un filme que exige paciencia al espectador y recompensa con imágenes.

Cabe destacar que las diez películas nominadas en la categoría principal, Mejor película, conforman una selección diversa que cruza géneros, países y estilos: “Bugonia”, “F1”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “Una batalla tras otra”, “El agente secreto”, “Sentimental Value”, “Sinners” y “Train Dreams”.

Sin duda, este año, los límites entre Hollywood y el mundo se desdibujan. Películas como “El agente secreto”, desde Brasil, o “Sentimental Value”, de Noruega, demuestran que el cine internacional ya no es solo un invitado de honor, sino que compite de tú a tú en la categoría principal. Mientras “F1” acelera impulsada por la adrenalina y el marketing global, autores más arriesgados como Yorgos Lanthimos, con “Bugonia”, confirman que la originalidad y la reflexión siguen teniendo un espacio privilegiado.

Si la mirada se dirige a Mejor película internacional, la perspectiva cambia, pero el magnetismo permanece. Aquí el cine habla desde su propia voz, con identidad, textura y contexto cultural. Desde la delicadeza sensorial de “Sirat”, en España, hasta la fuerza social de “Un simple accidente”, en Francia, cada obra funciona como espejo de su país y de su gente. No importa si no se proyecta en millones de pantallas: lo que cuenta es la verdad de la historia. Algunas, sin embargo, logran cruzar al mainstream; “Sentimental Value” y “El agente secreto” confirman que las grandes historias son universales, aunque nazcan en rincones específicos del planeta.

En entrevista con EL INFORMADOR, Arturo Garibay, periodista cinematográfico y crítico de cine, señala que “ciertamente hay sorpresas en los Oscar de este año -entre comillas-, como lo que pasó con la nominación de ‘F1’, que nadie veía venir en un año donde hay otros títulos como la película de Jafar Panahi, ‘Un simple accidente’. Pero es interesante cómo tienes una categoría de Mejor película donde están las piezas aclamadas por la crítica, pero también hay títulos como ‘F1’, que lo que hacen es reivindicar al cine comercial y decir que las cintas comerciales también son importantes”.

Agrega que hay sorpresa en torno a “Sinners”, “pero también es cierto que las condiciones sociales, culturales y del entorno fílmico estaban dadas para que lograra lo que logró. A mí la película me parece espectacular, es un espectáculo con mucho flow, con una vibra muy potente. Estaba puesta la mesa para que un escenario así fuera posible. Es sorprendente, pero al mismo tiempo podía suceder”.

Garibay aclara que la mayor presencia de cine internacional en la categoría principal no es un fenómeno reciente. “Desde que ‘Parásitos’ ganó, se volvió constante que en la categoría de Mejor película no solo haya cine de Hollywood, sino películas de todo el mundo. Esto se debe a que la diversidad de los votantes del Oscar ha crecido. Hace quince o veinte años, el grueso de los votantes eran estadounidenses o británicos; eran anglosajones. En la última década, la Academia ha apostado por diversificar nacionalidades y lo que ha ocurrido es que siempre hay, por lo menos, una película no hollywoodense nominada”.

Añade que este año “tenemos una noruega, ‘Sentimental Value’, y una brasileña, ‘El agente secreto’, dentro de las diez. El año pasado estuvo ‘Anatomía de una caída’. Ya no es una sorpresa ver cine internacional en la terna principal. Es la nueva constante, porque el proyecto de la Academia de diversificar el origen de sus votantes está dando resultados”.

A ello se suma el impacto del streaming. “Ha ayudado mucho a articular este cambio. Antes había mucha resistencia a consumir cine que no fuera hollywoodense o nacional. Hoy los públicos buscan más una buena historia que un idioma. Eso ha abierto la posibilidad de que narrativas de otros lugares tengan visibilidad y lleguen a audiencias más amplias”.

Sobre el peso de los Critics Choice Awards y los Globos de Oro en la carrera al Oscar, Garibay es claro: “No son un referente directo del Oscar. Los votantes de esos premios no son los mismos que votan en la Academia. Las entregas que sí influyen son las de los sindicatos, porque esos sí comparten votantes con el Oscar. Que Del Toro haya estado en los Critics o en los Globos no garantizaba su nominación al Oscar, aunque ‘Frankenstein’ sea una película muy fuerte y claramente de perfil de premios”.

Finalmente, concluye que “el panorama tras conocer las nominaciones es interesante: hay cine comercial, cine de autor, diversidad internacional y una Academia que cada vez refleja más la pluralidad del mundo cinematográfico actual”.

Con Conan O’Brien como anfitrión, la ceremonia se celebrará el 15 de marzo en el Teatro Dolby, con transmisión por ABC y Hulu; el acuerdo exclusivo con YouTube entrará en vigor hasta 2029.

Los grandes olvidados del Oscar

Ariana Grande y “Wicked: Parte II”: Tras una campaña intensa y un sólido desempeño en la taquilla, la secuela musical se fue con las manos vacías.

Tras una campaña intensa y un sólido desempeño en la taquilla, la secuela musical se fue con las manos vacías. El cine de animación japonés: Producciones como “Chainsaw Man” y “Demon Slayer” quedaron fuera de Mejor película animada, superadas por secuelas como “Zootopia 2”.

Producciones como “Chainsaw Man” y “Demon Slayer” quedaron fuera de Mejor película animada, superadas por secuelas como “Zootopia 2”. Paul Mescal por “Hamnet”: Uno de los nombres más sonados en las predicciones previas quedó fuera de la categoría de Mejor actor de reparto, pese al respaldo crítico a su interpretación.

Uno de los nombres más sonados en las predicciones previas quedó fuera de la categoría de Mejor actor de reparto, pese al respaldo crítico a su interpretación. Jennifer Lawrence por “Die My Love”: Considerada favorita durante buena parte de la temporada, no logró entrar en la terna de Mejor actriz protagónica.

Considerada favorita durante buena parte de la temporada, no logró entrar en la terna de Mejor actriz protagónica. Guillermo del Toro: Aunque “Frankenstein” obtuvo nueve nominaciones, incluida una para Jacob Elordi, el cineasta mexicano fue omitido en la categoría de Mejor director.

Aunque “Frankenstein” obtuvo nueve nominaciones, incluida una para Jacob Elordi, el cineasta mexicano fue omitido en la categoría de Mejor director. “Jay Kelly”: La esperada dupla de George Clooney y Adam Sandler no logró figurar en ninguna categoría.

Mexicanos en la carrera por la estatuilla

La presencia mexicana volvió a hacerse notar entre los nominados al Oscar 2026, tanto en rubros técnicos como creativos. Uno de los nombres destacados es el de José Antonio García, nominado en la categoría de Sonido por su trabajo en “Una batalla tras otra”, lo que representa la tercera nominación de su carrera ante la Academia. Con casi cuatro décadas de trayectoria en Estados Unidos, el sonidista mexicano se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de su especialidad en Hollywood.

García emigró a finales de los años ochenta, cuando la producción cinematográfica en México era limitada, y comenzó a abrirse paso en series y películas de bajo presupuesto, hasta integrarse a proyectos de mayor alcance. Su carrera dio un giro decisivo al colaborar con Alfonso Cuarón en “La princesita” y, posteriormente, en “Y tu mamá también”, trabajos que ampliaron su proyección internacional.

Desde entonces ha participado en producciones de alto perfil y ha sido nominado previamente al Oscar por “Argo” y “Roma”, cinta por la que también obtuvo el premio Ariel en México.

En el terreno de la animación, el mexicano Cruz Contreras formó parte del equipo de “KPop Demon Hunters”, la cual está nominada en las categorías de Mejor película animada y Mejor canción original (“Golden”). Especialista en efectos visuales y animación de personajes, su trabajo se centró en dotar de identidad y movimiento a las protagonistas del filme. Aunque fuera del reflector, su aportación lo vincula nuevamente con una producción nominada al Oscar.

Por su parte, el tapatío Guillermo del Toro reafirma su peso en el cine internacional con “Frankenstein”, cinta que obtuvo nueve nominaciones, incluidas Mejor película y Mejor guion adaptado.

Primeras veces, récords y momentos memorables

Michael B. Jordan logra su primera nominación, gracias a su doble papel en “Sinners”.

logra su primera nominación, gracias a su doble papel en “Sinners”. Timothée Chalamet , con “Marty Supreme”, consiguió su tercera nominación a Mejor actor antes de cumplir 31 años.

, con “Marty Supreme”, consiguió su tercera nominación a Mejor actor antes de cumplir 31 años. Emma Stone alcanza siete nominaciones. La actriz suma nuevas menciones por “Bugonia”.

alcanza siete nominaciones. La actriz suma nuevas menciones por “Bugonia”. Este año se entrega por primera vez el Oscar a Mejor casting . Las nominadas son: “Sinners”, “Una batalla tras otra”, “Hamnet”, “Marty Supreme” y “El agente secreto”.

. Las nominadas son: “Sinners”, “Una batalla tras otra”, “Hamnet”, “Marty Supreme” y “El agente secreto”. Wagner Moura hace historia con su primera nominación al Oscar por “The Secret Agent”.

hace historia con su primera nominación al Oscar por “The Secret Agent”. Tras enterarse de su nominación, Ryan Coogler -postulado a Mejor película, dirección y guion por “Sinners”- dedicó el guion de su cinta a su tío fallecido.

Las películas más nominadas en la historia de los Oscar

“Sinners” (2025)

Nominaciones: 16.

Premios: Pendiente.

“Eva al desnudo” (1950)

Nominaciones: 14.

Premios: 6.

“Titanic” (1997)

Nominaciones: 14.

Premios: 11.

“La La Land” (2016)

Nominaciones: 14.

Premios: 6.

“Lo que el viento se llevó” (1939)

Nominaciones: 13.

Premios: 10.

“De aquí a la eternidad” (1953)

Nominaciones: 13.

Premios: 8.

“Mary Poppins” (1964)

Nominaciones: 13.

Premios: 5.

“¿Quién teme a Virginia Woolf?” (1966)

Nominaciones: 13.

Premios: 5.

“Forrest Gump” (1994)

Nominaciones: 13.

Premios: 6.

“Shakespeare enamorado” (1998)

Nominaciones: 13.

Premios: 7.

“El señor de los anillos: La comunidad del anillo” (2001)

Nominaciones: 13.

Premios: 4.

“Chicago” (2002)

Nominaciones: 13.

Premios: 6.

“El curioso caso de Benjamin Button” (2008)

Nominaciones: 13.

Premios: 3.

“La forma del agua” (2017)

Nominaciones: 13.

Premios: 4.

“Oppenheimer” (2023)

Nominaciones: 13.

Premios: 7.

“Emilia Pérez” (2024)

Nominaciones: 13.

Premios: 2.

“Una batalla tras otra” (2025)

Nominaciones: 13.

Premios: Pendiente.

CT