Horóscopos: Signos que tendrán suerte por la Luna Nueva de febrero

La energía de la Luna Nueva de este 17 de febrero de 2026 marca un portal de inicios, siembra de intenciones y oportunidades inesperadas.

Esta fase lunar simboliza nuevos ciclos, proyectos que comienzan a tomar forma y decisiones que pueden cambiar el rumbo en lo profesional, económico y sentimental.

La Luna Nueva representa un momento poderoso para manifestar, planear y dar los primeros pasos hacia metas importantes. Bajo esta vibración, algunos signos del zodiaco se verán especialmente favorecidos.

Aries

La Luna Nueva activa tu iniciativa y liderazgo. Es un día ideal para comenzar proyectos laborales, emprender o tomar decisiones que habías postergado. La suerte se manifiesta en oportunidades rápidas y respuestas favorables.

Tauro

Se abren puertas en el ámbito financiero y profesional. Esta fase te impulsa a sembrar nuevas estrategias económicas. Podrías recibir noticias relacionadas con ingresos, ascensos o propuestas que prometen estabilidad.

Géminis

Tu comunicación será clave. La Luna Nueva favorece acuerdos, entrevistas, contratos y negociaciones. Es un excelente momento para lanzar ideas o retomar estudios y proyectos creativos.

Leo

Se fortalece tu presencia y magnetismo. La energía lunar te ayuda a iniciar cambios importantes en tu imagen, relaciones o planes personales. Es tiempo de apostar por ti.

Piscis

Con tu sensibilidad e intuición en alto, la Luna Nueva te brinda claridad espiritual y emocional. Es un día propicio para iniciar proyectos personales y atraer personas que aporten a tu crecimiento.

