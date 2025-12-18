“Avengers: Doomsday” inicia la cuenta regresiva rumbo a su estreno

“Avengers: Doomsday” se perfila como uno de los estrenos cinematográficos más esperados de 2026, al representar el esperado regreso de Los Vengadores a la pantalla grande. A siete años del impacto que dejó “Avengers: Endgame”, los hermanos Russo volvieron a colocarse en el centro de la conversación digital tras compartir la cuenta regresiva oficial del filme, lo que avivó la expectativa entre los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel.

En fechas recientes, el entusiasmo creció aún más luego de confirmarse la participación de Chris Evans en esta nueva entrega. Aunque la producción aún no presenta un tráiler oficial, la anticipación entre los fans del MCU continúa en aumento, impulsada por los primeros adelantos y los anuncios del elenco.

Lanzan cuenta regresiva oficial para el estreno de Avengers Doomsday

Por medio de redes sociales, se viralizó rápidamente un clip que muestra la claqueta con los datos de la película de Marvel y una cuenta regresiva activa para enmarcar la llegada a los cines de esta película el 18 de diciembre del 2026.

Avengers Doomsday es considerado como uno de los proyectos más ambiciosos de Marvel Studios, buscando consolidar su universo cinematográfico y ofreciendo a los espectadores una experiencia única que fusionará personajes y tramas de distintas franquicias en una emocionante narrativa.

The first teaser for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ has been released! pic.twitter.com/LGuDVQPLLT — Avengers Updates (@AvengersUpdated) December 18, 2025

De acuerdo con medios estadounidenses, se espera que a lo largo del 2026 sean liberados cuatro avances inéditos que aumentarán la euforia entre los fans, pues se habla de que el primer teaser mostraría a "Steve Rogers" (Capitán América) viajando por una carretera en una motocicleta.

