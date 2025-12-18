Cinépolis VIP Andares presenta 'Avatar: Fuego y Cenizas' en su nueva sala ScreenX; conoce los horarios

¡Atención cinéfilos! La magia de los efectos visuales de James Cameron en su nueva película “Avatar: Fuego y Cenizas” llega a la nueva pantalla grande ScreenX de Cinépolis VIP Andares para envolverte con sus increíbles paisajes expansivos, secuencias de vuelo y efectos visuales a gran escala.

Tras la primera entrega estrenada en 2009, la cual es la más taquillera de la historia del cine al ser la primera cinta en alcanzar los dos millones de dólares en recaudación en taquilla mundial, ahora “Avatar: Fuego y Cenizas” se perfila como una de las más esperadas del año , ideal para verla en la ScreenX, en un formato que extiende escenas más allá de la pantalla frontal y hacia las paredes laterales, para transportar al espectador en el misticismo de Pandora en una panorámica de 270° que intensifica la narrativa y amplifica cada momento clave de la historia.

Horarios de “Avatar: Fuego y Cenizas” en la ScreenX de Cinépolis VIP Andares

Viernes 19 de diciembre

11:45 am.

4:40 pm.

Sábado 20 de diciembre

1:40 pm.

7:20 pm.

Domingo 21 de diciembre

1.40 pm.

7:20 pm.

Lunes 22 de diciembre

11:45 am.

4:40 pm.

Puedes consultar otros días en cinepolis.com

¿Cómo es la ScreenX de Cinépolis VIP Andares?

La nueva sala VIP ScreenX de Cinépolis VIP Andares, cuenta con 88 butacas reclinables, servicio VIP y tecnología de proyección expandida, convirtiéndose así en un espacio diseñado para disfrutar producciones cinematográficas de gran impacto visual y narrativo, como lo es la esperada tercer entrega de Cameron.

ScreenX convierte al público en el centro de la sala, creando una experiencia visual inmersiva como ninguna otra; permitiendo disfrutar de muchos géneros en el formato conciertos, animación, acción, etc.

Tras la reciente apertura de dicha sala en Cinépolis VIP Andares (que ofrece a las y los tapatíos una forma única de disfrutar las películas más esperadas del año) ya son 7 salas ScreenX en el país, disponibles exclusivamente en Cinépolis, los complejos en la Ciudad de México se encuentran en Cinépolis VIP Samara, Cinépolis VIP Miyana, y ahora en Cinépolis VIP Andares Guadalajara; la sala MacroXE ScreenX, en Escala Morelia; y las salas ScreenX tradicionales, en la Ciudad de México, en Las Antenas y Mítikah.

¿De qué trata “Avatar: Fuego y Cenizas”?

En ”Avatar: Fuego y cenizas”, la tercera entrega de la saga, la historia vuelve a sus raíces emocionales para explorar el dolor, el duelo y las heridas que deja la pérdida dentro de la familia Sully. Jake y Neytiri enfrentan las consecuencias de la muerte de su hijo mayor, Neteyam, mientras que Lo’ak carga con una culpa que lo consume y marca profundamente su camino.

En este nuevo capítulo, el peligro se intensifica con la aparición de una alianza devastadora: Varang, interpretada por Oona Chaplin, lidera al implacable Pueblo de las Cenizas, los Mangkwan, y une fuerzas con el temible Quaritch encarnado por Stephen Lang. Juntos representan una amenaza sin precedentes que pone en jaque no solo al clan acuático Metkayina, sino al equilibrio completo de Pandora y a su futuro mismo.

