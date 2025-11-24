Entre las múltiples polémicas que rodean a la recién coronada Miss Universo, Fátima Bosch, finalmente podría tener un momento de respiro junto a sus compañeras, ya que planearía invitarlas a celebrar al estilo mexicano.

Según información que surgió en Instagram, Bosch planearía traer a las amigas que la apoyaron tanto en su designación como Miss Universo México, así como en la gala final de Miss Universo 2025, para que sientan la calidez en la Feria de Tabasco 2026.

Aunque se trata de una versión extraoficial, se menciona que las reinas y amigas de Fátima recibirían las atenciones como agradecimiento al compañerismo, apoyo y hermandad que le mostraron en su camino a ganar la corona de belleza.

En la lista se encuentra Inna Moll (Miss Chile), Victoria Kjær (Miss Universe 2024), Isabella Zabaneh (Miss Belice), Stephany Abasali (Miss Venezuela), Itza Castillo (Miss Nicaragua), así como Hanin Al Qoreishy (Miss Iraq).

Y no podía faltar las que en México no la dejaron sola cuando ganó la corona nacional: Fernanda Pumar (Miss Veracruz), Lorena López (Miss Tamaulipas), así como Emiré Arellano (Miss Yucatán) y Elena Roldán (Miss Tlaxcala).

Luego de que la tabasqueña recibiera la corona universal en Tailandia y se retirase del escenario, recordó en backstage, y entre lágrimas, cómo la trataron en el concurso nacional: "Aquí sí me abrazaron, me dio mucho sentimiento".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

