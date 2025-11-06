A más de dos décadas de su primera visita a Guadalajara, Los Caligaris regresan a una ciudad que consideran su segundo hogar. La agrupación argentina, que combina el rock, el ska y el espíritu circense, se presentará el próximo 7 de noviembre en el Teatro Diana, como parte de su gira internacional “Maquillaje y Canción”. El percusionista Mauricio Ambrosi, integrante de la banda desde 2001, comparte que esta nueva etapa los encuentra celebrando su madurez artística sin perder la alegría y el desenfado que los caracteriza.

“Guadalajara es una ciudad que nos albergó mucho tiempo en las primeras giras, así que tenemos muchos amigos ahí”, comenta Ambrosi en entrevista con EL INFORMADOR. “Es muy parecida también a la fisonomía de Córdoba, así que es como cambiar un poco el aire, pero muy parecido”. Esa cercanía, dice, ha hecho que cada visita sea una fiesta compartida con su público mexicano.

No es casualidad que Los Caligaris se sientan como en casa en México. Desde su llegada en 2007, la banda cordobesa encontró en el país un público fiel que los adoptó con entusiasmo. “Es una bendición que se supo dar por el año 2007. Así que somos locales a 7 mil kilómetros”, afirma con humor.

La gira “Maquillaje y Canción” combina los éxitos clásicos del grupo con nuevas composiciones, manteniendo el equilibrio entre la nostalgia y la energía del presente. Ambrosi explica que el nombre de la gira nace de una frase de su tema “Rimas perfectas”. “‘Maquillaje y Canción’ tiene que ver con esa frase suelta que siempre nos gustó y que nos define de alguna manera: maquillaje por nuestra impronta de circo y canción porque somos una banda que hace canciones, canciones para ver, para bailar, para estar un poco triste, un poco enamorado, feliz… la vida está hecha de eso, de momentos buenos y no tan buenos”.

El espectáculo, que incluye alrededor de 30 temas, está pensado como una experiencia que recorre toda la discografía de Los Caligaris. “Es un setlist grande donde la gente puede escuchar un poco de todo: lo nuevo y lo viejo, para que los que recién nos descubren se lleven una muestra de lo que somos”, agrega.

El grupo acaba de vivir dos noches históricas con su doble sold out en la Arena CDMX, los días 3 y 4 de octubre. Ambrosi recuerda esas jornadas con emoción: “Es fuerte ver los lugares abarrotados de gente, de familias, de grupos de amigos… Uno llega muchas horas antes, lo ve vacío y en silencio, y cuando empieza el concierto todo cambia radicalmente. Lo que más nos impacta es la energía. Eso es lo que siempre nos sorprende y nos llevamos de cada ciudad. Es algo fuerte y agradable”.

Los Caligaris nacieron en 1997, en el barrio Residencial América de Córdoba, y su propuesta se distingue por mezclar música, humor y artes circenses. En casi tres décadas de historia, han mantenido un espíritu de camaradería que ha resistido el paso del tiempo. “Estamos a dos años de cumplir 30 años de banda, donde la mayoría tiene más años en la banda que en otro lado”, reflexiona Ambrosi. “No es un peso, pero es algo que se siente y es agradable porque, al día de hoy, sentimos que nuestro mejor momento es ahora”.

El percusionista recuerda con nostalgia los primeros ensayos del grupo, cuando eran adolescentes. “Ayer estaba escuchando unas grabaciones del año 2000, en casete, en un Walkman que me compré. Y me impactó escuchar esas voces jóvenes, esa energía. Hay similitudes con lo que hacemos ahora, sobre todo en lo energético. Eso me gusta porque me hace ver que, pese al tiempo, seguimos con la misma chispa”.

Aunque los años se notan -algunos miembros ya tienen hijos en edad de preparatoria-, el espíritu festivo del grupo no ha cambiado. “No te das cuenta porque estás adentro de eso. Pero cuando ves a los hijos de tus compañeros que ya miden más de 1.60 metros, ahí te cae el veinte: pasó el tiempo”, dice entre risas.

De cara al 30 aniversario del grupo, que se cumplirá en 2027, Ambrosi asegura que ya están trabajando en cómo celebrarlo. “Estamos todo el tiempo esbozando cosas: canciones nuevas, conceptos de conciertos, giras. Claramente ya pensamos cómo vamos a planear los 30 años, cómo será lo que queda de este año y del próximo. No paramos, y en esa velocidad a veces no nos damos cuenta cómo corre el tiempo. Pero sí, ya estamos planeando una gira grande e importante”.

Una complicidad que suena

Este año, Los Caligaris lanzaron “Mi vida sin tu vida”, una colaboración con Los Auténticos Decadentes y la Banda El Recodo que refuerza su estrecho vínculo con la música mexicana. “Nos gusta mucho la música regional mexicana”, reconoce Ambrosi. “Desde que llegamos nos hemos chocado con un montón de estilos: el mariachi, el norteño, la balada, el pop… y nos gusta todo. Fueron nuestras primeras bandas sonoras en los autobuses girando por México”.

Para él, la colaboración surgió de manera natural. “Somos distintos, pero parecidos: bandas festivas, de muchos integrantes, muy rítmicos. Con los Decadentes y El Recodo fue un triple match. La canción y el video quedaron bien logrados, estamos muy contentos con el resultado”.

El vínculo entre Córdoba y Guadalajara es otro tema que el músico destaca. Más allá del terreno musical, encuentra similitudes culturales y geográficas entre ambas ciudades. “El clima, la cantidad de habitantes, los lagos, los ríos, las montañas… la gente también es muy parecida, muy nocturna y amigable. Apenas pisamos Guadalajara sentimos esa comodidad. Córdoba también tiene su casco histórico, con connotaciones de la época de la conquista, igual que Guadalajara”.

Ambrosi señala que ambas comparten un espíritu de provincia, pero con el dinamismo de las grandes urbes. “No somos capitales, pero somos la segunda ciudad más importante del país. Guadalajara y Córdoba tienen eso en común: su gente es alegre, le gusta la música en vivo, las amistades y la parranda”.

Antes de su presentación en el Teatro Diana, Los Caligaris realizaron una escala en Buenos Aires; posteriormente, se presentarán en Puebla y León. La gira culminará el 14 de noviembre en Córdoba capital, su tierra natal. “Vamos a estar pasando por Buenos Aires el primero de noviembre y de ahí volamos directo a México para hacer el último tramo de la gira internacional”, finaliza Ambrosi.

