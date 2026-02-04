Miranda Priestly pierde la memoria, la teoría que circula sobre El diablo viste a la moda 2

Tras anunciarse el estreno de “El Diablo viste a la Moda 2”, la continuación de una de las películas más populares y representativas de los años 2000, miles de personas han expresado tanto entusiasmo como preocupación por el rumbo que podría tomar la historia y la manera en que este giro afecte la percepción del filme original.

Desde el inicio de las grabaciones, cientos de usuarios en redes sociales y en distintos espacios de internet han manifestado su descontento ante esta segunda parte, pues consideran que podría arruinar la historia que, hace casi 20 años, con la participación de Anne Hathaway y Meryl Streep, logró cautivar a millones de espectadores.

Las críticas se intensificaron tras el lanzamiento del primer tráiler de la secuela, en el que —según comentan— se aprecian cambios notorios en los personajes, especialmente en uno de los más importantes: Miranda Priestly.

No obstante, algunos seguidores han profundizado más en el análisis y señalan que estas transformaciones podrían estar relacionadas con los nuevos desafíos que enfrentarán los personajes, lo que serviría como justificación narrativa para esta nueva etapa de la historia.

¿Qué revela el tráiler de El Diablo viste a la Moda 2?

En las primeras escenas se observa que Miranda continúa al frente de Runway, mientras que Andy, ahora más madura y con mayor experiencia, regresa para asumir un papel más activo dentro de la revista.

A lo largo del avance también aparece Nigel, quien se mantiene cercano a Miranda, así como Emily, quien ahora ocupa un puesto mucho más relevante.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención es que en varias escenas Miranda parece no reconocer a Andy ni recordar su paso por Runway. Aunque algunos atribuyen esta actitud a su ego y narcisismo, otros sugieren que podría tratarse de una pista de algo más profundo dentro de la trama.

¿Cuál es la teoría que involucra a Miranda Priestly?

En Facebook, la cuenta Cultura Colectiva Entretenimiento, enfocada en cine y cultura popular, compartió una teoría que ha sido retomada por numerosos usuarios y que intentaría explicar la actitud de Miranda mostrada en el tráiler.

De acuerdo con esta versión, la icónica editora podría haber sido diagnosticada con Alzheimer, lo que explicaría por qué no recuerda su historia con Andy y convertiría esta condición en el eje central de la película.

Esta teoría también se apoya en el cambio de personalidad del personaje, quien en el avance se muestra más gentil y accesible, alejándose de la imagen fría y calculadora que caracterizó a Miranda en la primera entrega.

Además, el año pasado se filtraron imágenes del rodaje en las que se observa a los actores vistiendo de luto, lo que llevó a algunos fans a especular que la película podría abordar el fallecimiento del personaje.

Si bien todas estas versiones se basan únicamente en lo poco que se ha revelado hasta ahora y no han sido confirmadas de manera oficial, cientos de cinéfilos ya comienzan a construir sus propias teorías sobre lo que ocurrirá en esta esperada secuela.

“El Diablo viste a la Moda 2” llegará a los cines de todo el mundo el 30 de abril, fecha en la que finalmente se podrá confirmar si estas especulaciones son ciertas o si aún queda mucho por descubrir del personaje de Miranda Priestly.

