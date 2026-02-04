LEGO anuncia set de 'Kpop Demon Hunters' y causa furor en redes

La producción de Netflix que se consolido como un fenómeno global al obtener el premio a mejor película animada en los Critics Choice Awards, “K-Pop: Demon Hunters”, expande su universo hacia el sector de los juguetes de construcción. En redes sociales se generó una respuesta masiva cuando la compañía danesa Lego, confirmó oficialmente el lanzamiento de una línea inspirada en las aventuras de Rumi, Mira y Zoey.

De acuerdo con los reportes, esta colaboración forma parte de una estrategia agresiva de Netflix para capitalizar el éxito de la cinta, la cual ya cuenta con acuerdos previos con firmas como Mattel y Hasbro. El primer set de esta colección tiene programado su debut para el verano de 2026, permitiendo a los usuarios realizar pedidos anticipados a partir de la primavera.

El fenómeno de HUNTR/X llega a las piezas de construcción

Aunque los detalles visuales se mantienen bajo reserva, un breve clip promocional compartido por la marca muestra una maceta construida con bloques que es derribada por una extremidad azul y peluda.

Según expertos en tendencias de Animation Magazine, esta pista sugiere la inclusión de Derpy, el felino sobrenatural basado en el arte tradicional coreano (minhwa) que acompaña a Jinu de los Saja Boys.

La alianza entre LEGO y la propiedad intelectual de las "guerreras K-pop" no se limita a un lanzamiento único. La empresa proyecta la salida de sets adicionales para el año 2027, orientados a un público mayor de nueve años, buscando capturar tanto al sector infantil como al creciente mercado de coleccionistas adultos (AFOL).

Proyecciones de la franquicia y expansión del mercado

Estas futuras entregas podrían recrear escenarios icónicos de la cinta, donde las HUNTR/X equilibran su vida como idols y cazadoras de entes oscuros. De acuerdo con el portal especializado License Global, este movimiento refuerza la posición de la animación coreana en el mercado de licencias internacionales. La trama, que destaca por su estética vibrante y coreografías energéticas, encuentra en los bloques un medio ideal para la creatividad.

"Es el sueño de cualquier fan poder construir el cuartel general de las chicas mientras escuchamos el soundtrack", comentan seguidores en foros de coleccionismo, subrayando la conexión emocional que la cinta ha logrado establecer mediante su mensaje de amistad e identidad.

TG