Album Panini del Mundial 2026 será el más caro de la historia; ¿cuánto costará cada sobre?

Llenar el álbum Panini del Mundial es, desde hace más de medio siglo, mucho más que un pasatiempo: es una tradición colectiva que atraviesa generaciones , salones de clase, oficinas y reuniones familiares. En 2026, esa costumbre alcanzará una dimensión inédita. A meses de que inicie la Copa del Mundo organizada por México, EU y Canadá, Panini presentó el que será el álbum de estampas más grande —y costoso— en la historia del futbol.

La empresa italiana confirmó que la edición correspondiente al Mundial 2026 romperá todos los récords previos. El torneo marcará un antes y un después en la FIFA, al contar por primera vez con 48 selecciones participantes, 104 partidos y 16 sedes repartidas en tres países. Esa expansión histórica tendrá un reflejo directo en el álbum.

La primera página del álbum de 1970 de un total de 50 está dedicada a la Copa del Mundo de México 70. AMAZON

La colección contará con 112 páginas y un total de 980 estampas, la cifra más alta desde que Panini lanzó su primer álbum mundialista en 1970, precisamente durante el Mundial de México. Además, cada sobre incluirá siete estampas, una más que en ediciones anteriores, lo que incrementa tanto el ritmo de colección como el gasto total necesario para completarlo.

Un álbum más grande… y más caro

Aunque Panini no ha confirmado oficialmente los precios para el mercado mexicano, estimaciones del sector apuntan a que cada sobre costará entre 18 y 25 pesos, lo que convertiría al álbum de 2026 en el más caro hasta ahora . De confirmarse estas cifras, completar la colección requeriría una inversión considerablemente mayor a la de Qatar 2022, lo que ya ha generado debate entre aficionados y coleccionistas.

Como parte de su estrategia comercial, Panini anunció una preventa limitada a través de Amazon, diseñada para medir la demanda inicial de un producto que, por su tamaño y alcance, se perfila como uno de los lanzamientos más ambiciosos en la historia de la marca.

Portadas, sedes y una edición especial para México

Panini América presentó en Nueva Jersey la portada oficial del álbum correspondiente a EU y Canadá, dos de los países anfitriones. La edición mexicana, que la empresa considera “especial” por el peso histórico del país dentro de los Mundiales y de la propia marca, será revelada en las próximas semanas.

Durante la presentación estuvieron presentes exseleccionados como Landon Donovan, Pavel Pardo y Julián de Guzmán, quienes compartieron anécdotas sobre su infancia intercambiando estampas, mucho antes de vestir la camiseta de sus selecciones. Sus testimonios subrayaron el vínculo emocional y generacional que Panini ha construido con el futbol.

Más que estampas: un ritual colectivo

Desde su llegada a México, el álbum Panini se convirtió en un fenómeno cultural. Intercambiar repetidas, completar escudos, buscar a la figura más difícil o seguir el avance de las selecciones forman parte de una dinámica social que se reactiva cada cuatro años y que combina consumo, memoria y comunidad.

Con casi mil estampas, más páginas y un Mundial sin precedentes, el álbum Panini 2026 promete ser el más grande de la historia y ser también el que redefina la experiencia de coleccionar futbol a nivel global.

TG