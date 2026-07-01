Miércoles, 01 de Julio 2026

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Todos estos conciertos están al 2x1 en Superboletos solo HOY

Revisa el listado de todos los eventos a los que aplica la promoción hoy miércoles 1 de julio

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estos ocho conciertos se encuentran al 2x1 en todo México solo por hoy, 1 de julio, en la taquilla digital de Superboletos. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Estos ocho conciertos se encuentran al 2x1 en todo México solo por hoy, 1 de julio, en la taquilla digital de Superboletos. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del primer miércoles 2x1 en Superboletos del mes, el día de hoy 1 de julio. Como cada semana, esta boletera te ofrece dos boletos al precio de uno para hasta 8  conciertos y eventos, entre los que se encuentran fechas en Ciudad de México, Monterrey, Puebla y Querétaro. 

En este listado verás TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 a través de Superboletos. Para poder procesar tu compra dentro del miércoles 2x1 en Superboletos va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tarjeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos. ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Se recomienda proceder de la siguiente manera:

  • Identifica el evento y zonas marcadas con la etiqueta 2x1
  • Selecciona tus lugares en cantidades pares
  • La promoción se aplicará antes de pagar
  • Paga con Amex y disfruta de hasta 6 meses sin intereses

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Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Superboletos

Fecha  Artista  Recinto
5 de junio al 3 de julio Koktel Evolution Il Canto Polaco
4 de julio Pop Legends Showcenter Complex
12 de julio  Todo es metáfora Teatro Melpomene
8 de agosto Kapo en concierto Arena CDMX
9 de agosto Morir siendo mártir Teatro Melpomene
13 de agosto Kapo Afro Rosa Tour Auditorio Josefa Ortiz
25 de agosto No te va a gustar Showcenter Complex
30 de agosto Noche romántica Arena CDMX

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¿Cómo aprovechar la promoción?

Todos los conciertos enlistados se pueden comprar en modalidad 2x1. Sin embargo, para poder apartar tus boletos en el Supermiércoles de Superboletos deberás generar una cuenta en la plataforma para lograr realizar la compra del evento que deseas. Así mismo, revisa promociones adicionales de acuerdo a la zona que elijas en el recinto que alojará a tu artista preferido.

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