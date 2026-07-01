Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del primer miércoles 2x1 en Superboletos del mes, el día de hoy 1 de julio. Como cada semana, esta boletera te ofrece dos boletos al precio de uno para hasta 8 conciertos y eventos, entre los que se encuentran fechas en Ciudad de México, Monterrey, Puebla y Querétaro.

En este listado verás TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 a través de Superboletos. Para poder procesar tu compra dentro del miércoles 2x1 en Superboletos va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tarjeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos. ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Se recomienda proceder de la siguiente manera:

Identifica el evento y zonas marcadas con la etiqueta 2x1

Selecciona tus lugares en cantidades pares

La promoción se aplicará antes de pagar

Paga con Amex y disfruta de hasta 6 meses sin intereses

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Superboletos

Fecha Artista Recinto 5 de junio al 3 de julio Koktel Evolution Il Canto Polaco 4 de julio Pop Legends Showcenter Complex 12 de julio Todo es metáfora Teatro Melpomene 8 de agosto Kapo en concierto Arena CDMX 9 de agosto Morir siendo mártir Teatro Melpomene 13 de agosto Kapo Afro Rosa Tour Auditorio Josefa Ortiz 25 de agosto No te va a gustar Showcenter Complex 30 de agosto Noche romántica Arena CDMX

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¿Cómo aprovechar la promoción?

Todos los conciertos enlistados se pueden comprar en modalidad 2x1. Sin embargo, para poder apartar tus boletos en el Supermiércoles de Superboletos deberás generar una cuenta en la plataforma para lograr realizar la compra del evento que deseas. Así mismo, revisa promociones adicionales de acuerdo a la zona que elijas en el recinto que alojará a tu artista preferido.

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