Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del primer miércoles 2x1 en Superboletos del mes, el día de hoy 3 de junio. Como cada semana, esta boletera te ofrece dos boletos al precio de uno para hasta 21 conciertos y eventos, entre los que se encuentran fechas en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana y San Luis Potosí. En el caso de la capital de Jalisco, se tienen cuatro conciertos al 2x1 todos ellos agendados en la Arena Guadalajara.

En este listado verás TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Guadalajara a través de Superboletos. Para poder procesar tu compra dentro del miércoles 2x1 en Superboletos va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tarjeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos. ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Se recomienda proceder de la siguiente manera:

Identifica el evento y zonas marcadas con la etiqueta 2x1

Selecciona tus lugares en cantidades pares

La promoción se aplicará antes de pagar

Paga con Amex y disfruta de hasta 6 meses sin intereses

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Guadalajara en Superboletos

Fecha Artista Recinto 5 de junio La Dinastía Elizalde Continúa Arena Guadalajara 6 de junio Grupo Marca Registrada Arena Guadalajara 12 de junio Gloria Trevi Arena Guadalajara 13 de junio Napoleón y Mocedades Arena Guadalajara

Captura de pantalla de los eventos dentro de la promoción de Superboletos al 2x1 en Jalisco. ESPECIAL

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Todos los conciertos enlistados se pueden comprar en modalidad 2x1 o 4x3 según deseen las personas interesadas.

También se informó de la cancelación del concierto de Jorge Celedón agendado para el 24 de junio en la Arena Guadalajara. En caso de haber comprado boletos, habrá que acercarse al personal de la empresa a través de sus medios oficiales para conocer el procedimiento correspondiente.

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OB

