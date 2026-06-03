Miércoles, 03 de Junio 2026

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La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Zona de riesgo”

Aquellos que disfrutan los thrillers de acción la película Zona de riesgo es perfecta para ver en la pantalla grande

Por: Xochitl Martínez

"Zona de riesgo" ya se puede ver en las salas de cine tapatías. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

Si disfrutas del cine de acción, thriller y suspenso la película Zona de riesgo es ideal para verla en tu sala de cine favorita y tu mejor compañía.

Zona de riesgo. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

La trama comienza cuando los obreros de una construcción en Londres desentierran una bomba de la Segunda Guerra Mundial sin explotar, lo que obliga que la población sea evacuada de la ciudad.

Ante esto, un grupo de ladrones oportunistas aprovecha el caos para realizar un elaborado atraco.

Zona de riesgo. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es "Dolly: Juega Conmigo"

El filme es ideal para quienes son incondicionales del cine de acción y atracos.

Zona de riesgo

(Fuze)

De David Mackenzie.

Con Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Sam Worthington, Saffron Hocking, Gugu Mbatha-Raw.

Reino Unido, 2025.

XM

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